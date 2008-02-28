Раздел: Медицина
Этот популярный сок способствует укреплению костей
Вкусно и полезно.
Ученые рассказали употребление какого сока поможет укрепить позвоночник и избежать переломов в будущем, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Так, в апельсиновом соке медики обнаружили особенность, которая несет огромную пользу человеческому организму.
Сотрудники Университета Чжэнчжоу провели исследование и установили, что именно апельсиновый сок эффективно укрепляет кости и защищает от переломов.
После 50 лет кости становятся очень хрупкими и подвергаются переломам, особенно это касается женского пола. Кроме того, срастаются переломы в таком возрасте достаточно долго.
Авторы проекта утверждают, что выпивая каждый день по два стакана сока из апельсина, можно снизить риск переломов вдвое.
Данное заключение было сделано учеными после обследования более 10 000 человек. Выяснилось, что, выпивая четверть среднего стакана сока в день, люди снижали риск переломов на 5%. Стакан выпитого апельсинового сока повышал эту планку уже до 20%.
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Подобный эффект сока специалисты связывают с обилием в нем витамина С. Под его влиянием клетки костной ткани становятся более активными и крепкими. Медики отметили, что ежедневное присутствие витамина С в рационе питания очень важно, так как человеческое тело не обладает способностью копить этот витамин.
Ученые рассказали употребление какого сока поможет укрепить позвоночник и избежать переломов в будущем, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Так, в апельсиновом соке медики обнаружили особенность, которая несет огромную пользу человеческому организму.
Сотрудники Университета Чжэнчжоу провели исследование и установили, что именно апельсиновый сок эффективно укрепляет кости и защищает от переломов.
После 50 лет кости становятся очень хрупкими и подвергаются переломам, особенно это касается женского пола. Кроме того, срастаются переломы в таком возрасте достаточно долго.
Авторы проекта утверждают, что выпивая каждый день по два стакана сока из апельсина, можно снизить риск переломов вдвое.
Данное заключение было сделано учеными после обследования более 10 000 человек. Выяснилось, что, выпивая четверть среднего стакана сока в день, люди снижали риск переломов на 5%. Стакан выпитого апельсинового сока повышал эту планку уже до 20%.
Читайте также: Эти болезни могут стать причиной ночного кашля
Подобный эффект сока специалисты связывают с обилием в нем витамина С. Под его влиянием клетки костной ткани становятся более активными и крепкими. Медики отметили, что ежедневное присутствие витамина С в рационе питания очень важно, так как человеческое тело не обладает способностью копить этот витамин.
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