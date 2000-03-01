Стало известно, когда лучше тренироваться для быстрого похудения

Для похудения надо тренироваться вечером, а не утром

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Физические нагрузки после работы в деле борьбы с лишним весом более эффективны, чем утренние тренировки. Такие результаты получили австралийские исследователи, пишет



Довольно часто эксперты спорят о том, какие именно виды кардионагрузок наиболее полезны в деле борьбы с лишним весом. Многие мужчины и женщины хотели бы избавиться от жирка под кожей в области живота и боков, для чего они занимаются пробежками на свежем воздухе или тренировками в спортзале. При этом в данных спорах почти не учитывается очень важный момент времени тренировок. Другими словами, когда именно лучше бегать или потеть на тренажерах - утром или вечером?



Учёные полагают, что для успеха похудения нам нужны именно вечерние тренировки. Недавно новое исследование показало, что 30 минут высокоинтенсивных нагрузок вечером уменьшают уровень голода, при этом не влияя на качество сна. Правда, тренироваться лучше сразу после работы, а не за час до отхода ко сну. Учёные из Charles Sturt University в Австралии попросили 11 мужчин среднего возраста выполнить три теста для того, чтобы посмотреть, как на сон и аппетит влияет время тренировок. Первый тест проводился в период от 6 до 7 утра, второй - в период от 2 до 4 часов дня, а третий - от 7 до 9 вечера. В каждый из этих периодов мужчины выполняли высокоинтенсивные тренировки на велотренажере, вращая педали с максимально возможной скоростью в течение 6 минут, после которых следовали 4 минуты отдыха и новые тренировки.



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Результаты тестов показали, что вечерние тренировки не влияют на качество сна никаким образом. Зато дневные и вечерние тренировки помогают уменьшить уровень гормона голода грелина. А поскольку заниматься спортом днём довольно проблематично, так как в это время мы обычно на работе, то лучше всего практиковать вечерние тренировки для борьбы с лишними объемами на теле. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Физические нагрузки после работы в деле борьбы с лишним весом более эффективны, чем утренние тренировки. Такие результаты получили австралийские исследователи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo Довольно часто эксперты спорят о том, какие именно виды кардионагрузок наиболее полезны в деле борьбы с лишним весом. Многие мужчины и женщины хотели бы избавиться от жирка под кожей в области живота и боков, для чего они занимаются пробежками на свежем воздухе или тренировками в спортзале. При этом в данных спорах почти не учитывается очень важный момент времени тренировок. Другими словами, когда именно лучше бегать или потеть на тренажерах - утром или вечером?Учёные полагают, что для успеха похудения нам нужны именно вечерние тренировки. Недавно новое исследование показало, что 30 минут высокоинтенсивных нагрузок вечером уменьшают уровень голода, при этом не влияя на качество сна. Правда, тренироваться лучше сразу после работы, а не за час до отхода ко сну. Учёные из Charles Sturt University в Австралии попросили 11 мужчин среднего возраста выполнить три теста для того, чтобы посмотреть, как на сон и аппетит влияет время тренировок. Первый тест проводился в период от 6 до 7 утра, второй - в период от 2 до 4 часов дня, а третий - от 7 до 9 вечера. В каждый из этих периодов мужчины выполняли высокоинтенсивные тренировки на велотренажере, вращая педали с максимально возможной скоростью в течение 6 минут, после которых следовали 4 минуты отдыха и новые тренировки.Результаты тестов показали, что вечерние тренировки не влияют на качество сна никаким образом. Зато дневные и вечерние тренировки помогают уменьшить уровень гормона голода грелина. А поскольку заниматься спортом днём довольно проблематично, так как в это время мы обычно на работе, то лучше всего практиковать вечерние тренировки для борьбы с лишними объемами на теле.





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