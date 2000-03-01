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Медики подсказали, как по цвету кожи диагностировать болезнь
Как по цвету кожи определить проблемы со здоровьем
Любую женщину расстроит, если ее кожа покрывается пятнами и теряет свежесть. Либо, когда кожа стала лосниться или наоборот шелушиться и пересыхать, либо на ней появились раздражения, а под глазами мешки. Специалисты говорят, что все это очень тревожные симптомы, которые могут указывать на целый ряд заболеваний. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Оттенок кожи у каждого человека практически столь же уникален, как и отпечатки пальцев. Но здоровая кожа всегда выглядит привлекательно, а вот если ваш цвет лица вас не радует, стоит знать, что, как замечено, слишком бледный, с синими «веточками» возле висков, цвет лица – верный признак анемии.
«Это верный повод обратиться к врачу, возможно, стоит подлечить органы ЖКТ и пересмотреть свой рацион, пропить курс поливитаминов и делать инъекции железа.
Должны насторожить также сероватый или синюшный оттенок кожи. Они могут быль сигналом о проблемах с сердцем, особенно стоит поспешить к врачу, если синева усиливается при физической нагрузке или сильном волнении» - рассказала врач.
Желтизна кожи нередко возникает при болезнях печени. А слишком яркий румянец на щеках- повод провериться на наличие туберкулеза.
Сосудистые «звездочки» появляются при болезнях печени, так как это верный признак сильной интоксикации, на который обращают внимание гастроэнтерологи, как верный сигнал о необходимости интенсивного лечения.
Если состояние кожи поменялось, важно знать, что сухость может сигналить о развитии гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. А вот, если она постоянная, стоит укрепить свой иммунитет и пропить поливитаминный комплекс, включить в рацион побольше продуктов, богатых витаминами группы В.
Жирной кожа может стать при гиперфункции сальных желез либо при нарушении жирового обмена. Обратите внимание на пищеварительную систему.
Угревая сыпь на висках предупреждает о том, что плохо работает печень и желчный. Прыщики на лбу – признак проблем с желудком.
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Прыщи на щеках указывают на необходимость обследовать кишечник, а высыпания возле нижней челюсти сигналят о гормональном сбое либо инфекциях и бактериях.
Любую женщину расстроит, если ее кожа покрывается пятнами и теряет свежесть. Либо, когда кожа стала лосниться или наоборот шелушиться и пересыхать, либо на ней появились раздражения, а под глазами мешки. Специалисты говорят, что все это очень тревожные симптомы, которые могут указывать на целый ряд заболеваний. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Оттенок кожи у каждого человека практически столь же уникален, как и отпечатки пальцев. Но здоровая кожа всегда выглядит привлекательно, а вот если ваш цвет лица вас не радует, стоит знать, что, как замечено, слишком бледный, с синими «веточками» возле висков, цвет лица – верный признак анемии.
«Это верный повод обратиться к врачу, возможно, стоит подлечить органы ЖКТ и пересмотреть свой рацион, пропить курс поливитаминов и делать инъекции железа.
Должны насторожить также сероватый или синюшный оттенок кожи. Они могут быль сигналом о проблемах с сердцем, особенно стоит поспешить к врачу, если синева усиливается при физической нагрузке или сильном волнении» - рассказала врач.
Желтизна кожи нередко возникает при болезнях печени. А слишком яркий румянец на щеках- повод провериться на наличие туберкулеза.
Сосудистые «звездочки» появляются при болезнях печени, так как это верный признак сильной интоксикации, на который обращают внимание гастроэнтерологи, как верный сигнал о необходимости интенсивного лечения.
Если состояние кожи поменялось, важно знать, что сухость может сигналить о развитии гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. А вот, если она постоянная, стоит укрепить свой иммунитет и пропить поливитаминный комплекс, включить в рацион побольше продуктов, богатых витаминами группы В.
Жирной кожа может стать при гиперфункции сальных желез либо при нарушении жирового обмена. Обратите внимание на пищеварительную систему.
Угревая сыпь на висках предупреждает о том, что плохо работает печень и желчный. Прыщики на лбу – признак проблем с желудком.
Читайте также: Врачи рассказали, как определить болезни по цвету лица
Прыщи на щеках указывают на необходимость обследовать кишечник, а высыпания возле нижней челюсти сигналят о гормональном сбое либо инфекциях и бактериях.
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