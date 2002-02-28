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Семена чиа: в чем польза популярного суперфуда
Этот продукт становится все популярнее.
Семена чиа, которые также называют испанским шалфеем, находятся на пике своей популярности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Чиа – один из популярнейших суперфудов наших дней, который, по мнению диетологов, способен очистить организм от токсинов, улучшить работу кишечника и даже омолодить организм.
Являясь источником белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3, чиа завоевал популярность среди поклонников здорового питания по всему миру.
Польза чиа: несколько фактов
В научных кругах говорят о том, что польза чиа для здоровья сильно преувеличена, однако также подтверждают, что этот суперфуд обладает рядом преимуществ для здоровья.
Так, исследования показывают, что семена чиа способствуют похудению. В частности, ранее учеными было доказано, что клетчатка и растительные жиры, содержащиеся в семенах чиа, способны снижать аппетит.
Кроме того, ученые подтверждают, что порция чиа содержит больше кальция, чем порция шпината или брокколи, однако акцентируют внимание на том, что по содержанию кальция чиа все же уступает тем же молочным продуктам или тофу.
Чиа: как правильно есть и готовить
Семена чиа используют, как в сыром виде, так и в качестве муки. В исходном виде семена чиа, которые не имеют ярко-выраженного вкуса, можно добавлять практически во все готовые блюда, включая салаты, омлеты, мясо и рыбу, тем самым улучшая их питательную ценность.
В свою очередь, измельчив семена чиа, можно легко получить полезную муку, которую обычно добавляют в тесто для сладкой выпечки или хлеба. Поклонники ЗОЖ также добавляют муку в каши и смузи.
Чиа - отличная альтернатива загустителей для соусов и супов
Также популярно использование чиа в сочетании с жидкостью – например, с соком или йогуртом. Предварительно семена следует замачивать – приблизительно на 30-50 минут. За это время они набухают и в разы увеличиваются в объеме, приобретая желеобразную консистенцию.
При предварительном замачивании чиа также можно использовать с ягодами и фруктами, как основу для полезного десерта. Кроме того, разбухшими семенами чиа часто заменяют яйца в тесте, делая суперфуд абсолютно незаменимым продуктом для веганов и тех, кто придерживается диеты или поста.
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По данным поклонников чиа, семена являются отличной альтернативой крахмала и других популярных, но не очень полезных загустителей для соусов, киселей и даже супов.
Семена чиа, которые также называют испанским шалфеем, находятся на пике своей популярности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Чиа – один из популярнейших суперфудов наших дней, который, по мнению диетологов, способен очистить организм от токсинов, улучшить работу кишечника и даже омолодить организм.
Являясь источником белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3, чиа завоевал популярность среди поклонников здорового питания по всему миру.
Польза чиа: несколько фактов
В научных кругах говорят о том, что польза чиа для здоровья сильно преувеличена, однако также подтверждают, что этот суперфуд обладает рядом преимуществ для здоровья.
Так, исследования показывают, что семена чиа способствуют похудению. В частности, ранее учеными было доказано, что клетчатка и растительные жиры, содержащиеся в семенах чиа, способны снижать аппетит.
Кроме того, ученые подтверждают, что порция чиа содержит больше кальция, чем порция шпината или брокколи, однако акцентируют внимание на том, что по содержанию кальция чиа все же уступает тем же молочным продуктам или тофу.
Чиа: как правильно есть и готовить
Семена чиа используют, как в сыром виде, так и в качестве муки. В исходном виде семена чиа, которые не имеют ярко-выраженного вкуса, можно добавлять практически во все готовые блюда, включая салаты, омлеты, мясо и рыбу, тем самым улучшая их питательную ценность.
В свою очередь, измельчив семена чиа, можно легко получить полезную муку, которую обычно добавляют в тесто для сладкой выпечки или хлеба. Поклонники ЗОЖ также добавляют муку в каши и смузи.
Чиа - отличная альтернатива загустителей для соусов и супов
Также популярно использование чиа в сочетании с жидкостью – например, с соком или йогуртом. Предварительно семена следует замачивать – приблизительно на 30-50 минут. За это время они набухают и в разы увеличиваются в объеме, приобретая желеобразную консистенцию.
При предварительном замачивании чиа также можно использовать с ягодами и фруктами, как основу для полезного десерта. Кроме того, разбухшими семенами чиа часто заменяют яйца в тесте, делая суперфуд абсолютно незаменимым продуктом для веганов и тех, кто придерживается диеты или поста.
Читайте также: Названы семь доступных продуктов для поддержания молодости кожи
По данным поклонников чиа, семена являются отличной альтернативой крахмала и других популярных, но не очень полезных загустителей для соусов, киселей и даже супов.
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