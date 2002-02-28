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Раздел: Медицина  
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Сухая кожа на локтях может указывать на серьезные болезни

Сухая кожа на локтях может указывать на серьезные болезниПричин сухости может быть несколько.

Сухая кожа на локтях может свидетельствовать не только о недостаточном уходе за ней, но и говорить о сбоях в организме, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Если говорить о внешних раздражителях, то это могут быть погода, вода, слишком агрессивные средства для умывания, синтетическая одежда и тому подобное.

В таком случае дерматологи советуют меньше времени проводить в воде, особенно горячей и хлорированной.

Надо обязательно увлажнять кожу. Лучше использовать универсальные кремы, а не органические масла. Все потому, что в чистом виде они вымывают липиды и делают кожу более сухой.

Выбирайте мыло с показателем pH 4 - 6, они будут ближе к pH кожи. Можно применять синтетические средства, к примеру, с молочной кислотой. Не покупайте мыло с триклозаном, серой и перекисью водорода, они только навредят.

Также учитывайте, что в вашем рационе должны преобладать полезные для кожи продукты такие, как фрукты, овощи, орехи и семена, жирную рыбу.

Немаловажным фактором для здоровой кожи является одежда. Она должна быть из простых и натуральных материалов, а также защищать вашу кожу от негативного воздействия ветра, холода и солнца. Если вы любите летнее жаркое солнышко - обезопасьте себя с помощью солнцезащитного крема.

Если у вас нет кожных заболеваний, регулярно делайте мягкий пилинг или массаж мягкой щеткой один раз в неделю.

Если вы правильно ухаживаете за кожей за локтях, а она продолжает шелушиться и трескаться, то это повод обратиться к врачу и обследовать организм.

Сухость кожи может быть признаком таких заболеваний:

• Гормональный сбой. Колебания гормона эстрогена, который помогает коже получать влагу, может вызвать сухость. Такое положение может привести к климакс. Беременность или менструация.
• Диабет и другие нарушения эндокринной системы;
• Анемия.
• Локтевая экзема. Она проявляется трещинами и язвами, не заживают.
• Псориаз. На локтях появляется сыпь, которая шелушится.

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Помните, что окончательный диагноз может поставить только специалист.
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 Теги: сухая кожа, локти

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Сегодня, 15:32 » Автор: Анна Мартынова
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