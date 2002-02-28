Пять причин чаще есть изюм

Доступный и полезный продукт.



Диетологи неоднократно рассказывают о пользе сухофруктов, однако их нужно употреблять с умом, каждый для своих целей, передает



Сегодня мы поговорим о ряде полезных свойств одного из таких – об изюме. Этот сухофрукт крайне благоприятно влияет на печень. Приятное дополнение для утренней каши, выпечки, ну или просто продукт для «пожевать», вероятно часто встречается в наших антресолях и холодильниках. Однако мало кому известно, что изюм нужно употреблять правильно, что бы он действительно приносил пользу.



Для начала его следует помыть. Замочи полчашки изюма в теплой воде на 15 минут, затем его следует прополоскать.



Далее замочи изюм в кипяченой воде комнатной температуры и оставь на сутки. После тих процедур изюм будет готов к употреблению.



Ежедневное употребление изюма способствует улучшению процесса пищеварения. Сухофрукт содержит огромное количество клетчатки, что крайне благотворно влияет на желудок и кишечник. Кроме того, изюм очень эффективно выводит токсины.



Изюм содержит катехин, вещество, которое препятствует развитию опухолей, в особенности раку прямой кишки.



Олеановая кислота, которой изобилует изюм предотвращает развитие кариеса и еще целого ряда болезней ротовой полости. Также он содержит определенный объем кальция, который крайне полезен для эмали



Антиоксидантные свойства изюма способны защитить органы зрения от пагубного воздействия свободных радикалов, которое может спровоцировать развитие различных заболеваний глаз.



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Изюм помогает справляться с инфекционными заболеваниями благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также повышает общий иммунитет организма. Поэтому, если ты чувствуешь недомогание, либо начинающуюся простуду, то лучше увеличить колличество сухофрукта в своем рационе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Диетологи неоднократно рассказывают о пользе сухофруктов, однако их нужно употреблять с умом, каждый для своих целей, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua Сегодня мы поговорим о ряде полезных свойств одного из таких – об изюме. Этот сухофрукт крайне благоприятно влияет на печень. Приятное дополнение для утренней каши, выпечки, ну или просто продукт для «пожевать», вероятно часто встречается в наших антресолях и холодильниках. Однако мало кому известно, что изюм нужно употреблять правильно, что бы он действительно приносил пользу.Для начала его следует помыть. Замочи полчашки изюма в теплой воде на 15 минут, затем его следует прополоскать.Далее замочи изюм в кипяченой воде комнатной температуры и оставь на сутки. После тих процедур изюм будет готов к употреблению.Ежедневное употребление изюма. Сухофрукт содержит огромное количество клетчатки, что крайне благотворно влияет на желудок и кишечник. Кроме того, изюм очень эффективно выводит токсины.Изюм содержит катехин, вещество, которое, в особенности раку прямой кишки.Олеановая кислота, которой изобилует изюми еще целого ряда болезней ротовой полости. Также он содержит определенный объем кальция, который крайне полезен для эмалиАнтиоксидантные свойства изюмаот пагубного воздействия свободных радикалов, которое может спровоцировать развитие различных заболеваний глаз.Изюм помогаетблагодаря своим антиоксидантным свойствам, а также повышает общий иммунитет организма. Поэтому, если ты чувствуешь недомогание, либо начинающуюся простуду, то лучше увеличить колличество сухофрукта в своем рационе.





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