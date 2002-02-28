» » Минеральная или талая: в чем польза разных видов воды
Раздел: Медицина  
0

Минеральная или талая: в чем польза разных видов воды

Минеральная или талая: в чем польза разных видов водыУ них разные свойства.

Даже такое банальное вещество как вода, может иметь свои особенности и разновидности, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Рассмотрим подробнее некоторые из них:

Минеральная вода

Ее главное преимущество для здоровья - пополнение нашего организма теми минералами, которые наш организм не в состоянии воспроизвести самостоятельно. Кроме того, этот напиток улучшает пищеварение. Но за качественную, действительно полезную минеральную воду, приходится платить немалые деньги. А недостающие минералы можно получить и со здорового, сбалансированного рациона.

Талая вода

Считается, что такая вода не содержит токсинов, а наоборот - максимально насыщена полезными веществами и микроэлементами. В последнее время она стала особо популярной, однако стоит помнить, что неотфильтрованная сырая непроверенная вода представляет серьезный риск для здоровья.

Родниковая

В идеале, она должна быть кристально чистой и максимально полезной, но, увы, грунтовые почвы сейчас загрязненные настолько, что найти действительно безопасную и качественную родниковую воду сложно.

Дистиллированная вода

Это тот вид воды, которая хороша лишь для удовлетворения жажды. К ней относится и очищенная водопроводная вода. В ней не содержатся токсины и плохие вещества, но и пользы в ней никакой нет.

Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии

Колодезная или артезианская вода

Считается одной из самых полезных. Но, опять-таки, лучше проверить ее качество в химической лаборатории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вода, польза

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:19 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх