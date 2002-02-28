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Эти продукты – хорошая профилактика весенней депрессии
Это распространенная весенняя проблема.
Депрессивные состояния и упадок сил нередко сопровождаются пониженным аппетитом, тем не менее именно правильно подобранный рацион способен справиться с проблемой, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По словам врача Виктории Савицкой, от фаст-фуда, копченостей, полуфабрикатов, жареного и соленого лучше отказаться, т.к. «напрягая» внутренние органы и заставляя их усиленно работать, вы истощаете весь организм, что негативно сказывается и на психологическом состоянии. К тому же вредная пища вызывает чувство усталости и сонливости.
«Если не можете себя заставить полноценно пообедать, ограничитесь салатом или заставьте себя съесть яблоко, через пару часов выпейте чай с овсяным печеньем. Важно также баловать себя вкусными и красивыми блюдами. К примеру, при депрессивных состояниях рекомендуется употреблять морепродукты и рыбу, но стоит не просто сварить или пожарить эти продукты, а, скажем, красиво запечь с сыром и зеленью, украсить тарелку овощными кубиками, так аппетитность блюда резко возрастает», - советует врач.
Врач рекомендует есть больше свежих фруктов и овощей, желательно сезонных, так они богаты витаминами и микроэлементами и активно стимулируют выработку эндорфинов.
«Все слышали о гормоне радости, он называется сератонин. Без активизации его выработки в организме никакие таблетки, диеты или просмотры комедий вам не помогут. Этот гормон организм вырабатывает самостоятельно из триптофана, но, чтобы запустить этот процесс, нужно чтобы в организм эта аминокислота поступала постоянно и в достаточном количестве. Быстродействующие средства – шоколад, орехи, творог. Но для постоянного эффекта нужно включать в повседневный рацион целый ряд продуктов», - говорит эксперт.
Хотя бы пару раз в неделю включайте в рацион рыбу и морепродукты. Жирные кислоты Омега-3, нужные для нормального функционирования всего организма. Также в рыбе содержится и триптофан, и витамин D, витамин B6, повышающий иммунитет и настроение.
Морепродукты в своем составе содержат йод, который отвечает за правильный обмен веществ и хорошее настроение. К тому же, йод влияет на работоспособность и активность мозга. А найти этот элемент можно не только в креветках, мидиях, кальмарах, но и морской капусте, которая является невероятно полезным продуктам и должна как можно чаще присутствовать на нашем столе.
В самых обычных куриных яйцах содержится огромное количество витаминов А, В, Е, D, аминокислоты и необходимая организму «доза» триптофана для утренней подзарядки организма. Потому стоит поддержать традицию завтракать вареными яйцами или паровым омлетом.
Стоит употреблять как можно больше ярких овощей и фруктов. Цитрусовые, тыква, болгарский перец, морковь и свекла способны быстро зарядить хорошим настроением благодаря огромному содержанию витаминов и биофлавоноидов, улучшающие кровообращение мозга, что напрямую влияет на наше настроение и работоспособность.
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Добавляйте в свои блюда пряности. Особенно хорошо зарекомендовали себя в борьбе с плохим настроением и подавленностью мускатный орех, зеленый кардамон, бадьян. По вечерам хорошо пить травяные успокоительные чаи.
Не забывайте также про антиоксиданты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм. Они в большом количестве в зеленом чае, красном вине, черносливе и свежих фруктах.
Депрессивные состояния и упадок сил нередко сопровождаются пониженным аппетитом, тем не менее именно правильно подобранный рацион способен справиться с проблемой, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
По словам врача Виктории Савицкой, от фаст-фуда, копченостей, полуфабрикатов, жареного и соленого лучше отказаться, т.к. «напрягая» внутренние органы и заставляя их усиленно работать, вы истощаете весь организм, что негативно сказывается и на психологическом состоянии. К тому же вредная пища вызывает чувство усталости и сонливости.
«Если не можете себя заставить полноценно пообедать, ограничитесь салатом или заставьте себя съесть яблоко, через пару часов выпейте чай с овсяным печеньем. Важно также баловать себя вкусными и красивыми блюдами. К примеру, при депрессивных состояниях рекомендуется употреблять морепродукты и рыбу, но стоит не просто сварить или пожарить эти продукты, а, скажем, красиво запечь с сыром и зеленью, украсить тарелку овощными кубиками, так аппетитность блюда резко возрастает», - советует врач.
Врач рекомендует есть больше свежих фруктов и овощей, желательно сезонных, так они богаты витаминами и микроэлементами и активно стимулируют выработку эндорфинов.
«Все слышали о гормоне радости, он называется сератонин. Без активизации его выработки в организме никакие таблетки, диеты или просмотры комедий вам не помогут. Этот гормон организм вырабатывает самостоятельно из триптофана, но, чтобы запустить этот процесс, нужно чтобы в организм эта аминокислота поступала постоянно и в достаточном количестве. Быстродействующие средства – шоколад, орехи, творог. Но для постоянного эффекта нужно включать в повседневный рацион целый ряд продуктов», - говорит эксперт.
Хотя бы пару раз в неделю включайте в рацион рыбу и морепродукты. Жирные кислоты Омега-3, нужные для нормального функционирования всего организма. Также в рыбе содержится и триптофан, и витамин D, витамин B6, повышающий иммунитет и настроение.
Морепродукты в своем составе содержат йод, который отвечает за правильный обмен веществ и хорошее настроение. К тому же, йод влияет на работоспособность и активность мозга. А найти этот элемент можно не только в креветках, мидиях, кальмарах, но и морской капусте, которая является невероятно полезным продуктам и должна как можно чаще присутствовать на нашем столе.
В самых обычных куриных яйцах содержится огромное количество витаминов А, В, Е, D, аминокислоты и необходимая организму «доза» триптофана для утренней подзарядки организма. Потому стоит поддержать традицию завтракать вареными яйцами или паровым омлетом.
Стоит употреблять как можно больше ярких овощей и фруктов. Цитрусовые, тыква, болгарский перец, морковь и свекла способны быстро зарядить хорошим настроением благодаря огромному содержанию витаминов и биофлавоноидов, улучшающие кровообращение мозга, что напрямую влияет на наше настроение и работоспособность.
Читайте также: Минеральная или талая: в чем польза разных видов воды
Добавляйте в свои блюда пряности. Особенно хорошо зарекомендовали себя в борьбе с плохим настроением и подавленностью мускатный орех, зеленый кардамон, бадьян. По вечерам хорошо пить травяные успокоительные чаи.
Не забывайте также про антиоксиданты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм. Они в большом количестве в зеленом чае, красном вине, черносливе и свежих фруктах.
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