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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как правильно действовать при кровотечении

Медики рассказали, как правильно действовать при кровотеченииКак остановить кровотечение и оказать первую помощь

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:

Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Приготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм. Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления: кровь выплескивается из раны фонтаном; струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца; быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).

Як зупинити кровотечу
После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь

Алгоритм действий при артериальном кровотечении:

Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко
Подготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.

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Наденьте перчатки
Очистите/промойте рану
Обработайте рану антисептиком
Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.
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 Теги: кровотечение, медики

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