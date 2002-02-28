Раздел: Медицина
Медики рассказали, как правильно действовать при кровотечении
Как остановить кровотечение и оказать первую помощь
Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.
Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:
Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Приготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм. Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления: кровь выплескивается из раны фонтаном; струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца; быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).
Як зупинити кровотечу
После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь
Алгоритм действий при артериальном кровотечении:
Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко
Подготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.
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Наденьте перчатки
Очистите/промойте рану
Обработайте рану антисептиком
Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.
Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.
Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:
Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Приготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм. Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления: кровь выплескивается из раны фонтаном; струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца; быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).
Як зупинити кровотечу
После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь
Алгоритм действий при артериальном кровотечении:
Вызовите помощь
Наденьте перчатки
Прижмите рану рукой в перчатке
Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко
Подготовьте перевязочный материал
Наложите давящую повязку
Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.
Читайте также: Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
Наденьте перчатки
Очистите/промойте рану
Обработайте рану антисептиком
Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.
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