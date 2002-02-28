Раздел: Медицина
Медики назвали неожиданную причину болей в спине и шее
Боли в спине и шее могу быть связаны с диабетом
В случае диабета второго типа человек часто может не подозревать о своем недуге, но на заболеваемость диабетом могут указывать боли в спине и шее. В том, что сахарный диабет связан с возникновением болей данного типа, смогли убедиться ученые из Сиднейского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Австралийские специалисты выяснили, что большинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей в спине (в пояснице) и почти половина жалуются на боли в области шеи. Ученые представили данные, которые говорят о том, что больные диабетом люди имеют 35-процентный риск появления болей в спине и 24-процентный - болей в шее.
Мета-анализ, выполненный авторами проекта, подтверждает мнение о том, что контроль веса и физическая активность важны в поддержании здорового состояния организма.
«Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности», - отметил ведущий автор исследования Мануэл Феррейр.
По словам Феррейра, на боли в спине и шее жалуются все больше людей. По мнению эксперта, нужно изменить регулярность медицинских процедур – это позволит снизить частоту болей.
Также ученый добавил, что причины, которые бы точно объясняли, почему боли в спине и шее могут быть связаны с диабетом, пока специалистам не ясны. Эти механизмы еще будут изучаться.
Читайте также: Медики назвали неожиданную причину храпа
По статистическим данным, в мире насчитывается 382 миллиона человек, которые живут с диабетом второго типа. Это заболевание очень коварно. Человек может не подозревать, что болезнь уже развилась, пока не придет к врачу по поводу обострившихся проблем с сердцем или зрением. Диабету предшествует преддиабет, при котором в организме уже происходят первые патологические изменения.
В случае диабета второго типа человек часто может не подозревать о своем недуге, но на заболеваемость диабетом могут указывать боли в спине и шее. В том, что сахарный диабет связан с возникновением болей данного типа, смогли убедиться ученые из Сиднейского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Австралийские специалисты выяснили, что большинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей в спине (в пояснице) и почти половина жалуются на боли в области шеи. Ученые представили данные, которые говорят о том, что больные диабетом люди имеют 35-процентный риск появления болей в спине и 24-процентный - болей в шее.
Мета-анализ, выполненный авторами проекта, подтверждает мнение о том, что контроль веса и физическая активность важны в поддержании здорового состояния организма.
«Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности», - отметил ведущий автор исследования Мануэл Феррейр.
По словам Феррейра, на боли в спине и шее жалуются все больше людей. По мнению эксперта, нужно изменить регулярность медицинских процедур – это позволит снизить частоту болей.
Также ученый добавил, что причины, которые бы точно объясняли, почему боли в спине и шее могут быть связаны с диабетом, пока специалистам не ясны. Эти механизмы еще будут изучаться.
Читайте также: Медики назвали неожиданную причину храпа
По статистическим данным, в мире насчитывается 382 миллиона человек, которые живут с диабетом второго типа. Это заболевание очень коварно. Человек может не подозревать, что болезнь уже развилась, пока не придет к врачу по поводу обострившихся проблем с сердцем или зрением. Диабету предшествует преддиабет, при котором в организме уже происходят первые патологические изменения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий