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Раздел: Медицина  
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Ученые доказали пользу шоколада для здоровья сердца

Ученые доказали пользу шоколада для здоровья сердца Выяснилось, что шоколад снижает риск мерцательной аритмии.

Употребление умеренного количества шоколада способно сокращать риск развития у человека мерцательной аритмии. Соответствующие выводы сделали ученые из Гарвардского университета при поддержке коллег из Дании и Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В рамках исследования ученым удалось обнаружить наличие связи между употреблением шоколада и сокращением риска проявления фибрилляции предсердий. Такой вид аритмии имеет ряд негативных эффектов, повышая вероятность инсульта или преждевременной смерти.

Наибольшее улучшение от употребления шоколада отмечается у женщин, съедающих в неделю не менее 30 г продукта, риск проявления мерцательной аритмии уменьшился на 21%. С мужчинами аналогичный эффект фиксируется при 60 г лакомства.

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В рамках исследования его авторы проанализировали данные о более чем 55 тысячах граждан из Дании, являвшихся участниками наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что для положительного результата шоколад не следует потреблять в больших количествах, отдавая предпочтение темному.
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 Теги: шоколад, аритмия

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