Раздел: Медицина
Ученые доказали пользу шоколада для здоровья сердца
Выяснилось, что шоколад снижает риск мерцательной аритмии.
Употребление умеренного количества шоколада способно сокращать риск развития у человека мерцательной аритмии. Соответствующие выводы сделали ученые из Гарвардского университета при поддержке коллег из Дании и Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В рамках исследования ученым удалось обнаружить наличие связи между употреблением шоколада и сокращением риска проявления фибрилляции предсердий. Такой вид аритмии имеет ряд негативных эффектов, повышая вероятность инсульта или преждевременной смерти.
Наибольшее улучшение от употребления шоколада отмечается у женщин, съедающих в неделю не менее 30 г продукта, риск проявления мерцательной аритмии уменьшился на 21%. С мужчинами аналогичный эффект фиксируется при 60 г лакомства.
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В рамках исследования его авторы проанализировали данные о более чем 55 тысячах граждан из Дании, являвшихся участниками наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что для положительного результата шоколад не следует потреблять в больших количествах, отдавая предпочтение темному.
Употребление умеренного количества шоколада способно сокращать риск развития у человека мерцательной аритмии. Соответствующие выводы сделали ученые из Гарвардского университета при поддержке коллег из Дании и Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В рамках исследования ученым удалось обнаружить наличие связи между употреблением шоколада и сокращением риска проявления фибрилляции предсердий. Такой вид аритмии имеет ряд негативных эффектов, повышая вероятность инсульта или преждевременной смерти.
Наибольшее улучшение от употребления шоколада отмечается у женщин, съедающих в неделю не менее 30 г продукта, риск проявления мерцательной аритмии уменьшился на 21%. С мужчинами аналогичный эффект фиксируется при 60 г лакомства.
Читайте также: Простые способы предотвратить дневную сонливость
В рамках исследования его авторы проанализировали данные о более чем 55 тысячах граждан из Дании, являвшихся участниками наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что для положительного результата шоколад не следует потреблять в больших количествах, отдавая предпочтение темному.
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