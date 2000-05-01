Раздел: Медицина
Доказана эффективность виртуальной реальности в лечении аутизма
В Британии открыли инновационный способ облегчить состояние больных.
Ученые британского Ньюкаслского университета разработали виртуальную среду под кодовым названием "голубая комната", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее Время.
Она представляет собой специально оборудованную экранированную комнату, окруженную аудиовизуальными изображениями. Картинки на стенах представляют "реальный мир" с реальными жизненными ситуациями. Сопровождаемый психотерапевтом человек "перемещается" в виртуальном мире и сталкивается с конкретным сценарием, прописанным для пациента, исходя из его фобий. Целью такого "лечения" стало поэтапно научить эмоциональный центр мозга – лимбическую систему – принимать ситуацию, прежде вызывающую страх и тревогу, говорят специалисты.
Так уже прописаны несколько сценариев, например, посадка в переполненный автобус, прогулка по мосту, поход по магазинам. iPad служит для навигации и реагирования на сценарии. Видеосвязь в "голубой комнате" позволяет родственникам наблюдать за сеансом, чтобы понять, как в дальнейшем справляться с подобными ситуациями в реальном мире.
В исследовании приняли участие 32 ребенка от 8 до 14 лет с расстройством аутистического спектра. Каждому из них проводили по 4 занятия в неделю с индивидуальным сценарием. Результаты показали, что у 40% детей улучшение состояния наступило уже через 2 недели, у 45% – через полгода.
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"Людям с аутизмом трудно представить себе воображаемую сцену; поэтому "голубая комната" была так хорошо принята. Мы контролируем ситуацию через виртуальную реальность, и мы сидим рядом с ними, чтобы помочь им научиться управлять своими страхами", – объяснила научный сотрудник Мораг Маски.
Ученые британского Ньюкаслского университета разработали виртуальную среду под кодовым названием "голубая комната", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее Время.
Она представляет собой специально оборудованную экранированную комнату, окруженную аудиовизуальными изображениями. Картинки на стенах представляют "реальный мир" с реальными жизненными ситуациями. Сопровождаемый психотерапевтом человек "перемещается" в виртуальном мире и сталкивается с конкретным сценарием, прописанным для пациента, исходя из его фобий. Целью такого "лечения" стало поэтапно научить эмоциональный центр мозга – лимбическую систему – принимать ситуацию, прежде вызывающую страх и тревогу, говорят специалисты.
Так уже прописаны несколько сценариев, например, посадка в переполненный автобус, прогулка по мосту, поход по магазинам. iPad служит для навигации и реагирования на сценарии. Видеосвязь в "голубой комнате" позволяет родственникам наблюдать за сеансом, чтобы понять, как в дальнейшем справляться с подобными ситуациями в реальном мире.
В исследовании приняли участие 32 ребенка от 8 до 14 лет с расстройством аутистического спектра. Каждому из них проводили по 4 занятия в неделю с индивидуальным сценарием. Результаты показали, что у 40% детей улучшение состояния наступило уже через 2 недели, у 45% – через полгода.
Читайте также: Ученые доказали пользу шоколада для здоровья сердца
"Людям с аутизмом трудно представить себе воображаемую сцену; поэтому "голубая комната" была так хорошо принята. Мы контролируем ситуацию через виртуальную реальность, и мы сидим рядом с ними, чтобы помочь им научиться управлять своими страхами", – объяснила научный сотрудник Мораг Маски.
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