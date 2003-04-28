Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как лечить насморк в домашних условиях
Заложенность в носу - настоящая катастрофа.
Когда из носа течет или он не дышит, сложно чувствовать себя полноценным человеком. Кроме того, это может спровоцировать серьезные заболевания. Часто случается, что под рукой нет аптечных средств, чтобы промыть назальные проходы. Чтобы помочь решить эту проблему, врач-отоларинголог Мария Кузнецова дала несколько советов, которые помогут избавиться от насморка в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Во-первых, нужно увлажнить воздух в квартире. Если у вас нет специального оборудования, положите на горячую батарею мокрое полотенце. Во-вторых, необходимо пить любой напиток, главное, чтобы он был теплый. Сделайте точечный массаж носа: две минуты с помощью пары пальцев помассируйте точки между бровями, а затем между носом и губой.
Примите горячую ванну, если нет повышенной температуры. Водные процедуры расслабят организм, а пар послужит ингаляции для носа. В комнате, где вы купаетесь, тоже должно быть тепло. Через частое протирание платком под носом может появиться небольшая припухлость. Нанесите на салфетку эфирное масло и вдыхайте приятный аромат в течение нескольких минут. Это поможет прочистить нос и снять воспаление.
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Ешьте острую пищу. Насморк усилится, но из-за этого нос и пазухи эффективнее очистятся. Но если насморк сопровождается повышением температуры тела и головной болью, немедленно обращайтесь к врачу.
Когда из носа течет или он не дышит, сложно чувствовать себя полноценным человеком. Кроме того, это может спровоцировать серьезные заболевания. Часто случается, что под рукой нет аптечных средств, чтобы промыть назальные проходы. Чтобы помочь решить эту проблему, врач-отоларинголог Мария Кузнецова дала несколько советов, которые помогут избавиться от насморка в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Во-первых, нужно увлажнить воздух в квартире. Если у вас нет специального оборудования, положите на горячую батарею мокрое полотенце. Во-вторых, необходимо пить любой напиток, главное, чтобы он был теплый. Сделайте точечный массаж носа: две минуты с помощью пары пальцев помассируйте точки между бровями, а затем между носом и губой.
Примите горячую ванну, если нет повышенной температуры. Водные процедуры расслабят организм, а пар послужит ингаляции для носа. В комнате, где вы купаетесь, тоже должно быть тепло. Через частое протирание платком под носом может появиться небольшая припухлость. Нанесите на салфетку эфирное масло и вдыхайте приятный аромат в течение нескольких минут. Это поможет прочистить нос и снять воспаление.
Читайте также: Врачи рассказали, кому вредно есть виноград
Ешьте острую пищу. Насморк усилится, но из-за этого нос и пазухи эффективнее очистятся. Но если насморк сопровождается повышением температуры тела и головной болью, немедленно обращайтесь к врачу.
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