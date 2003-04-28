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Раздел: Медицина  
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Медики открыли вредные свойства жирной рыбы

Медики открыли вредные свойства жирной рыбыРиск смерти возрастает на 50%.

Ученые открыли ранее неизвестные вредные свойства жирной рыбы, употребление которой повышает риск преждевременной смерти на 50%, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Исследование проводили специалисты из Швеции. Ученые проводили эксперименты на протяжении десяти лет.

Участие в исследовании приняли 70-летние люди. Выяснилось, что люди, в организме которых был наиболее высокий уровень полихлорированных бифенилов, умирали на 50% чаще, чем представители других групп риска.

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Бифенилы содержатся в основном в лососе и салаке. Также они присутствуют в мясе и молочных продуктах.
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 Теги: рыба, вред, жирная

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Вчера, 23:28 » Автор: Алена Шимко
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