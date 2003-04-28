Раздел: Медицина
Медики открыли вредные свойства жирной рыбы
Риск смерти возрастает на 50%.
Ученые открыли ранее неизвестные вредные свойства жирной рыбы, употребление которой повышает риск преждевременной смерти на 50%, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Исследование проводили специалисты из Швеции. Ученые проводили эксперименты на протяжении десяти лет.
Участие в исследовании приняли 70-летние люди. Выяснилось, что люди, в организме которых был наиболее высокий уровень полихлорированных бифенилов, умирали на 50% чаще, чем представители других групп риска.
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Бифенилы содержатся в основном в лососе и салаке. Также они присутствуют в мясе и молочных продуктах.
Ученые открыли ранее неизвестные вредные свойства жирной рыбы, употребление которой повышает риск преждевременной смерти на 50%, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Исследование проводили специалисты из Швеции. Ученые проводили эксперименты на протяжении десяти лет.
Участие в исследовании приняли 70-летние люди. Выяснилось, что люди, в организме которых был наиболее высокий уровень полихлорированных бифенилов, умирали на 50% чаще, чем представители других групп риска.
Читайте также: Медики назвали продукт, защищающий от болезней печени
Бифенилы содержатся в основном в лососе и салаке. Также они присутствуют в мясе и молочных продуктах.
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