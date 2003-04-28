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Раздел: Медицина  
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Ученые открыли новые вредные последствия быстрого похудения

Ученые открыли новые вредные последствия быстрого похудения Экспресс-диеты лучше заменить более медленными.

Экспериментировать над своим телом опасно, особенно, когда люди это делают самостоятельно, без помощи врачей и диетологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

В три раза возрастает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в результате «неграмотных» экспериментов со своим весом. Большую опасность скачки веса представляют для пожилых людей.

К такому выводу пришли ученые в ходе своих многолетних наблюдений за качеством здоровья сидящих на быстрых диетах людей. В результате они действительно обнаружили прямую связь между частыми изменениями веса и преждевременной смертью.

Когда человек придерживается жестких диет, в которых себя нужно значительно ограничивать в питании, а вместе с тем активно трениоваться, возникает некий «метаболический шторм», который сопровождается быстрым увеличением жировых тканей.

Таким образом, опасность экспресс-диет сводится к тому, что в большинстве случае быстрый сброс килограммов в дальнейшем приводит к их еще более быстрому появлению вновь. А в некоторых случаях, вместе с возвращение старого веса, появляется еще несколько лишних килограмм, которых до этого не было. Экспресс-диеты приводят к преждевременной смерти худеющих, заключают ученые.

Учеными доказано, что у людей, придерживающихся быстрых диет, возрастает риск инсультов практически на 50%. Также в несколько раз увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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Специалисты отмечают, что для поддержания веса в норме, необходимо увеличить потребление белков растительного происхождения, а также с большей ответственностью относиться к выбору животных белков. Наиболее «правильным» мясом с точки зрения влияния на здоровье человека является мясо рыбы и курицы.
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 Теги: диеты, вред

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