Медики объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после пробуждения

Развенчан устоявшийся миф.



Специалисты Ассоциации стоматологов Великобритании уверены, что чистка зубов сразу после пробуждения - далеко не самый лучший вариант, ведь если зубы почистить до завтрака, они станут более восприимчивыми к действию разрушающих эмаль компонентов, передает



Но самое интересное, что ученые также не советуют делать это сразу после утреннего приема пищи, поскольку после еды воздействие на зубы оказывается комплексным и более сильным, так как за завтраком употребляются продукты и напитки с высоким содержанием кислот. Если зубы, подвергшиеся влиянию кислоты, начать энергично натирать щеткой, эмаль пострадает максимально.



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Лучше всего чистить зубы примерно через час после завтрака и вечером, не ранее, чем через час после ужина. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Специалисты Ассоциации стоматологов Великобритании уверены, что чистка зубов сразу после пробуждения - далеко не самый лучший вариант, ведь если зубы почистить до завтрака, они станут более восприимчивыми к действию разрушающих эмаль компонентов, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua Но самое интересное, что ученые также не советуют делать это сразу после утреннего приема пищи, поскольку после еды воздействие на зубы оказывается комплексным и более сильным, так как за завтраком употребляются продукты и напитки с высоким содержанием кислот. Если зубы, подвергшиеся влиянию кислоты, начать энергично натирать щеткой, эмаль пострадает максимально.Лучше всего чистить зубы примерно через час после завтрака и вечером, не ранее, чем через час после ужина.





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