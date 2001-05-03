Стало известно, как ожирение может влиять на мозг человека

Ожирение приводит к ухудшению работы мозга



Ожирение не только портит фигуру – оно влияет на ухудшение работы мозга, способствуя процессам, из-за которых повышается уровень белкового загрязнения главного органа ЦНС, пишет



Ожирение постепенно ухудшает работу мозга. Группа американских исследователей из Университета Огасты пришла к заключению о том, что при развитии ожирения происходит ослабление гематоэнцефалического барьера между кровеносной системой и мозгом, что способствует повышению риска воспалительных процессов из-за скопления в мозге белкового мусора, пропускаемого барьером. Об этом пишет Journal of Neuroscience.



Наукой уже давно был замечен эффект ухудшения памяти и умственных способностей у людей, страдающих от запущенных форм ожирения. Почему так происходило, точно было неизвестно. Ученые из США установили, что при ожирении ослабевают функции гематоэнцефалического барьера – особой оболочки сосудов в мозге, отделяющей его от организма. Клетки этого барьера действуют как защитники мозга, не пропуская в него молекулы, угрожающие целостности нейронов. Экспериментируя с мышами, исследователи смогли понять, почему при ожирении барьер разрушается, и в мозг проникают компоненты, постепенно ухудшающие его работу.



Выяснилось, что ожирение делает активным ген Adora2a, отвечающий за открытие в гематоэнцефалическом барьере каналов, пропускающих молекулы жирных кислот и белковых веществ внутрь мозг. Следствием такого процесса может стать развитие воспаления в гиппокампе, который является центром памяти. Во время эксперимента мыши с ожирением демонстрировали признаки ухудшения функций мозга и памяти - гораздо дольше начинали искать выход из лабиринта, хуже запоминали знакомые им предметы по сравнению с грызунами с нормальным весом. Когда же мышам с ожирением деактивировали ген Adora2a, проявления мозговых нарушений прекратились.



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По словам ученых, сегодня блокирующие действие данного гена возможно без применения генной терапии – достаточно приема препаратов. Таким образом люди с ожирением могут получить защиту от опасного процесса в их организме, из-за которого портится работа мозга и угасает память. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ожирение не только портит фигуру – оно влияет на ухудшение работы мозга, способствуя процессам, из-за которых повышается уровень белкового загрязнения главного органа ЦНС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo Ожирение постепенно ухудшает работу мозга. Группа американских исследователей из Университета Огасты пришла к заключению о том, что при развитии ожирения происходит ослабление гематоэнцефалического барьера между кровеносной системой и мозгом, что способствует повышению риска воспалительных процессов из-за скопления в мозге белкового мусора, пропускаемого барьером. Об этом пишет Journal of Neuroscience.Наукой уже давно был замечен эффект ухудшения памяти и умственных способностей у людей, страдающих от запущенных форм ожирения. Почему так происходило, точно было неизвестно. Ученые из США установили, что при ожирении ослабевают функции гематоэнцефалического барьера – особой оболочки сосудов в мозге, отделяющей его от организма. Клетки этого барьера действуют как защитники мозга, не пропуская в него молекулы, угрожающие целостности нейронов. Экспериментируя с мышами, исследователи смогли понять, почему при ожирении барьер разрушается, и в мозг проникают компоненты, постепенно ухудшающие его работу.Выяснилось, что ожирение делает активным ген Adora2a, отвечающий за открытие в гематоэнцефалическом барьере каналов, пропускающих молекулы жирных кислот и белковых веществ внутрь мозг. Следствием такого процесса может стать развитие воспаления в гиппокампе, который является центром памяти. Во время эксперимента мыши с ожирением демонстрировали признаки ухудшения функций мозга и памяти - гораздо дольше начинали искать выход из лабиринта, хуже запоминали знакомые им предметы по сравнению с грызунами с нормальным весом. Когда же мышам с ожирением деактивировали ген Adora2a, проявления мозговых нарушений прекратились.По словам ученых, сегодня блокирующие действие данного гена возможно без применения генной терапии – достаточно приема препаратов. Таким образом люди с ожирением могут получить защиту от опасного процесса в их организме, из-за которого портится работа мозга и угасает память.





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