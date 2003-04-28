Раздел: Медицина
Ученые нашли лекарство, замедляющие старение
Ходят слухи, что это станет настоящим прорывом в изучении долголетия.
Специалисты провели исследование, касательно воздействия антидиабетического препарата Метформина на биохимические процессы в организме круглых червей. Результат был потрясающим: в конце проведенной работы, ученым удалось обнаружить эффект замедления старения и увеличение продолжительности жизни подопытных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Анализ полученных данных показал, что Метформин вызывает небольшое увеличение количества свободных молекул кислорода в клетках. Всегда считалось, что эти молекулы приводят к накоплению вредных окислов и нарушению обменных процессов в организме. Все существующие средства для омоложения содержат в своем составе антиоксиданты, которые помогают избавиться от появляющихся шлаков путем уменьшения количества свободных молекул кислорода.
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На людях антивозрастное воздействие Метформина пока не изучалось, но ранее эксперты уже отмечали, что данный препарат оказывал подавлял развитие некоторых онкологических процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты провели исследование, касательно воздействия антидиабетического препарата Метформина на биохимические процессы в организме круглых червей. Результат был потрясающим: в конце проведенной работы, ученым удалось обнаружить эффект замедления старения и увеличение продолжительности жизни подопытных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Анализ полученных данных показал, что Метформин вызывает небольшое увеличение количества свободных молекул кислорода в клетках. Всегда считалось, что эти молекулы приводят к накоплению вредных окислов и нарушению обменных процессов в организме. Все существующие средства для омоложения содержат в своем составе антиоксиданты, которые помогают избавиться от появляющихся шлаков путем уменьшения количества свободных молекул кислорода.
Читайте также: Названы доступные овощи, защищающие от возникновения онкологии
На людях антивозрастное воздействие Метформина пока не изучалось, но ранее эксперты уже отмечали, что данный препарат оказывал подавлял развитие некоторых онкологических процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.
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