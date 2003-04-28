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Раздел: Медицина  
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Антисептик или мыло: что лучше убивает бактерии

Антисептик или мыло: что лучше убивает бактерииКакое именно средство лучше уничтожает бактерии.

Уничтожители бактерий – это об антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны. Эксперты провели эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

С помощью семьи добровольцев специалисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.

"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.

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Поэтому наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.
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 Теги: мыло, антисептик, сравнение

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Сегодня, 18:40 » Автор: Алена Шимко
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