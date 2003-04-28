Раздел: Медицина
Антисептик или мыло: что лучше убивает бактерии
Какое именно средство лучше уничтожает бактерии.
Уничтожители бактерий – это об антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны. Эксперты провели эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
С помощью семьи добровольцев специалисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.
"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.
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Поэтому наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.
Уничтожители бактерий – это об антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны. Эксперты провели эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
С помощью семьи добровольцев специалисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.
"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.
Читайте также: Учёные доказали, что холодильник медленно убивает человека
Поэтому наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.
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