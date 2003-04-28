Медики рассказали, чего нельзя делать перед маникюром

Какие процедуры лучше оставить специалистам.



Как утверждают эксперты, люди приходят на процедуры с убитыми руками, хотя этого можно избежать, передает



Специалисты, кстати, отмечают, что летом 2019 возвращается мода на короткие ногти, но можно экспериментировать с самыми нестандартными и очень яркими цветами. Однако, при этом специалисты дали несколько рекомендаций по уходу за ногтями.



Оказывается, кутикулы лучше всего убирать у мастеров, поскольку, при выполнении процедуры самостоятельно, остаются ранки и неровности, но главное, что травмируется кожа, когда должна просто убираться кутикула.



Нельзя придавать ногтям форму самому, этим может заниматься только мастер. В противном случае, совершая процедуру самостоятельно, можно нанести себе увечья, которые способны привести к врастанию ногтя или его расслоению.



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Самостоятельное удаление гель-лака чревато многочисленными повреждениям кожи вокруг ногтя или кутикулы, верхнего слоя ногтя, а также к продольным полосам, вмятинам и шероховатостям. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как утверждают эксперты, люди приходят на процедуры с убитыми руками, хотя этого можно избежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrainianwall.com Специалисты, кстати, отмечают, что летом 2019 возвращается мода на короткие ногти, но можно экспериментировать с самыми нестандартными и очень яркими цветами. Однако, при этом специалисты дали несколько рекомендаций по уходу за ногтями.Оказывается, кутикулы лучше всего убирать у мастеров, поскольку, при выполнении процедуры самостоятельно, остаются ранки и неровности, но главное, что травмируется кожа, когда должна просто убираться кутикула.Нельзя придавать ногтям форму самому, этим может заниматься только мастер. В противном случае, совершая процедуру самостоятельно, можно нанести себе увечья, которые способны привести к врастанию ногтя или его расслоению.Самостоятельное удаление гель-лака чревато многочисленными повреждениям кожи вокруг ногтя или кутикулы, верхнего слоя ногтя, а также к продольным полосам, вмятинам и шероховатостям.





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