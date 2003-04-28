Раздел: Медицина
Медики рассказали, чего нельзя делать перед маникюром
Какие процедуры лучше оставить специалистам.
Как утверждают эксперты, люди приходят на процедуры с убитыми руками, хотя этого можно избежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrainianwall.com.
Специалисты, кстати, отмечают, что летом 2019 возвращается мода на короткие ногти, но можно экспериментировать с самыми нестандартными и очень яркими цветами. Однако, при этом специалисты дали несколько рекомендаций по уходу за ногтями.
Оказывается, кутикулы лучше всего убирать у мастеров, поскольку, при выполнении процедуры самостоятельно, остаются ранки и неровности, но главное, что травмируется кожа, когда должна просто убираться кутикула.
Нельзя придавать ногтям форму самому, этим может заниматься только мастер. В противном случае, совершая процедуру самостоятельно, можно нанести себе увечья, которые способны привести к врастанию ногтя или его расслоению.
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Самостоятельное удаление гель-лака чревато многочисленными повреждениям кожи вокруг ногтя или кутикулы, верхнего слоя ногтя, а также к продольным полосам, вмятинам и шероховатостям.
Как утверждают эксперты, люди приходят на процедуры с убитыми руками, хотя этого можно избежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrainianwall.com.
Специалисты, кстати, отмечают, что летом 2019 возвращается мода на короткие ногти, но можно экспериментировать с самыми нестандартными и очень яркими цветами. Однако, при этом специалисты дали несколько рекомендаций по уходу за ногтями.
Оказывается, кутикулы лучше всего убирать у мастеров, поскольку, при выполнении процедуры самостоятельно, остаются ранки и неровности, но главное, что травмируется кожа, когда должна просто убираться кутикула.
Нельзя придавать ногтям форму самому, этим может заниматься только мастер. В противном случае, совершая процедуру самостоятельно, можно нанести себе увечья, которые способны привести к врастанию ногтя или его расслоению.
Читайте также: Медики рассказали, что нельзя делать, если вы проснулись ночью
Самостоятельное удаление гель-лака чревато многочисленными повреждениям кожи вокруг ногтя или кутикулы, верхнего слоя ногтя, а также к продольным полосам, вмятинам и шероховатостям.
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