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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие народные средства для здоровья почек

Названы лучшие народные средства для здоровья почек В список вошли пять простых рецептов.

Внезапные спазмы и очень сильная боль в нижней части спины, озноб, следы крови в моче, жжение и вздутие живота - всё это симптомы проблем с почками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

Иногда такое состояние наследственное, но чаще всего причиной становимся мы сами, точнее наш образ жизни.

Медикаментозное лечение неизбежно. Но в помощь ему также можно приготовить специальные отвары для почек.

Абсолютно безопасные для других систем и полезные для мочеполовой, травяные отвары способствуют скорейшему выздоровлению и очищению этого парного органа от песка и камней. Здоровые почки - один из залогов нормальной работы всего организма. Что стоит уделить 3 минуты, чтобы узнать, как приготовить домашнее средство?

5 домашних средств для почек

1. Залейте 20 г спорыша крутым кипятком. Отставьте на 10 минут. Процедите и употребляйте трижды в день. Это одно из лучших средств для очищения почек от песка.

2. Вам понадобится столовая ложка ягод можжевельника. Их надо залить двумя стаканами кипятка и кипятить еще 20 минут. Процедите готовое средство и принимайте трижды в день всего по столовой ложке.

3. Хорошим средством, выводящим песок из почек, считаются морковные семена. Можно просто съедать по 1 г семян трижды в день или, как вариант, залить столовую ложку стаканом кипятка, процедить и выпивать по стакану трижды в день.

4. Варите сок 1 кг свежих ягод рябины обыкновенной с 600 г сахара до растворения последнего. Принимайте до 100 г такого средства дважды в день.

5. Залейте 30 г душистой фиалки литром воды. Сварите и остудите. Принимайте по 0,5 стак. трижды в день.

Итак, с одной стороны прописанные врачом медикаменты, с другой - отвары при камнях в почках, с третьей - правильное питание. При заболевании рекомендуется есть овощные супы и нежирные виды мяса, вареную рыбу и свежую капусту. Пейте больше обычной воды, налегайте на тыкву, морковь, огурцы и молочные продукты. Вот как лечить почки домашними средствами.

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Отказ от лечения чреват почечными коликами, хронической болезнью почек, инфекцией мочевых путей. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы предотвратить или приостановить развитие недуга. А вышеописанные отвары помогут вам в достижении цели. Сохраните статью в закладках.
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 Теги: почки, народные средства

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