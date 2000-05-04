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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали продукты с антицеллюлитными свойствами

Эксперты назвали продукты с антицеллюлитными свойствами Такая пища поможет избавиться от неприятных изменений жировой ткани.

Справиться с целлюлитом можно не только при помощи дорогостоящих косметических процедур, и благодаря правильному питанию и употреблению пяти продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Первый – это семена льна. В них содержатся кислоты Омега-3, которые увлажняют клетки, присущих кленовому.

Также полезно есть желатин, который повышает упругость кожи и защищает иммунную систему. На третьем месте спасающих от целлюлита продуктов размещены водоросли ламинарии. В них содержится много йода, а он благотворно влияющего на щитовидную железу. Сбои гормонального фона часто приводят к целлюлиту.

Четвертое важное правило – пить много воды. Для женщин нужно выпивать 2,2 литра или около девяти чашек. Мужчинам нужно пить больше – целых три литра.

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И пятый важный продукт – белый чай. Он помогает замедлить процесс разрушения коллагена, и, соответственно, появления целлюлита.
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 Теги: целлюлит, продукты

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