Раздел: Медицина
Диетологи объяснили, чем заменить вредные перекусы
Любым вредным продуктам можно найти полезную альтернативу.
Когда мы пытаемся правильно питаться, то стоит менять пищевые привычки постепенно, но уверенно, чтобы это не привело к стрессу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Менять нужно не только все основные приемы пищи, но и перекусы. Нутрициолог и врач-терапевт Саша Фомина назвала продукты, которыми не стоит перекусывать.
1. Банан
Это чистый сахар и немного клетчатки. Гликемический индекс (ГИ) у банана 60.
Поэтому, съев только его в 11 утра вы получите резкий всплеск инсулина, можете не дотерпеть до обеда и будете думать о еде до самого вечера.
Чем заменить: фруктами с низким ГИ или овощами.
Гликемический индекс – что это?
Это рейтинг продуктов по тому, насколько быстро они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахар, и сколько клетчатки. Чем меньше сахара и больше клетчатки, тем лучше.
2. Фаст-фуд
Чаще всего при приготовлении питания фаст-фуда используют некачественные (дешевые) продукты. А могут использовать и повторно, к примеру, масло для жарки картофеля.
Такая пища является высококалорийной, а иногда просто опасной.
Чем заменить: овощными салатами.
3. Пирожные, печенье, тортики и творожок с вареньем
Жирный углеводный продукт – это серьезная нагрузка на поджелудочную и печень и немного больше жира на боках в кратчайшие сроки.
Важно помнить, что, кроме сахара в промышленном производстве вкусненького, используются некачественный жир и модификаторы вкуса.
Чем заменить: орехи. Это тот самый продукт, который нужен для получения полезных жиров. А главное быстро и сытно.
4. Колбасные изделия
Когда мы употребляем мясо, то забываем о количестве крахмала, жира в этих изделиях.
Чем заменить: вареным мясом, креветками, в крайнем случае – рыбными консервами.
5. Сухарики
Они имеют очень высокий ГИ, что вызывает еще больший аппетит.
Чем заменить: овощами. Попробуйте их мелко нарезать.
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Эксперт отметила, что полезный перекус – это дело привычки и доступности. Сделайте доступное полезным.
Когда мы пытаемся правильно питаться, то стоит менять пищевые привычки постепенно, но уверенно, чтобы это не привело к стрессу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Менять нужно не только все основные приемы пищи, но и перекусы. Нутрициолог и врач-терапевт Саша Фомина назвала продукты, которыми не стоит перекусывать.
1. Банан
Это чистый сахар и немного клетчатки. Гликемический индекс (ГИ) у банана 60.
Поэтому, съев только его в 11 утра вы получите резкий всплеск инсулина, можете не дотерпеть до обеда и будете думать о еде до самого вечера.
Чем заменить: фруктами с низким ГИ или овощами.
Гликемический индекс – что это?
Это рейтинг продуктов по тому, насколько быстро они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахар, и сколько клетчатки. Чем меньше сахара и больше клетчатки, тем лучше.
2. Фаст-фуд
Чаще всего при приготовлении питания фаст-фуда используют некачественные (дешевые) продукты. А могут использовать и повторно, к примеру, масло для жарки картофеля.
Такая пища является высококалорийной, а иногда просто опасной.
Чем заменить: овощными салатами.
3. Пирожные, печенье, тортики и творожок с вареньем
Жирный углеводный продукт – это серьезная нагрузка на поджелудочную и печень и немного больше жира на боках в кратчайшие сроки.
Важно помнить, что, кроме сахара в промышленном производстве вкусненького, используются некачественный жир и модификаторы вкуса.
Чем заменить: орехи. Это тот самый продукт, который нужен для получения полезных жиров. А главное быстро и сытно.
4. Колбасные изделия
Когда мы употребляем мясо, то забываем о количестве крахмала, жира в этих изделиях.
Чем заменить: вареным мясом, креветками, в крайнем случае – рыбными консервами.
5. Сухарики
Они имеют очень высокий ГИ, что вызывает еще больший аппетит.
Чем заменить: овощами. Попробуйте их мелко нарезать.
Читайте также: Названы лучшие народные средства для здоровья почек
Эксперт отметила, что полезный перекус – это дело привычки и доступности. Сделайте доступное полезным.
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