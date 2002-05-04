Медики рассказали, как понять, что в организме не хватает йода

Этот химический элемент важен для функционирования организма.



Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем – от его количества зависит состояние щитовидной железы и гормональный баланс в организме, сообщает



Суточная потребность организма в йоде, по нормам ВОЗ, составляет 100-200 мкг, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего йода – 200 мкг – необходимо беременным и кормящим женщинам. При беременности йододефицит становится особенно опасным, он чреват выкидышами, возникновением умственных дефектов у будущего ребенка.



Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга. Его дефицит приводит к болезни щитовидки и серьезным дефектам, возникающим как следствие сбоев в щитовидной железе.



Как же понять, что организму недостаточно йода? Врачи назвали несколько признаков, которые помогают это определить.



Проблемы с кожей и волосами



При дефиците йода часто наблюдаются сухость и зуд кожи, кроме того, - сильное выпадение волос.



Внезапная прибавка в весе



Из-за нехватки йода в организме замедляются процессы метаболизма, что тормозит и сжигание телом калорий, способствуя появлению лишнего веса. Прибавка в весе в этом случае может случиться, даже если человек сидит на диете.



Склонность постоянно мерзнуть



Еще один признак возможного дефицита йода. Поскольку он ведет к снижению скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.



Частые запоры



По словам врачей, нарушения в работе щитовидной железы влияют на снижение активности желудка и толстой кишки.



Хроническая усталость



Чувство сильной усталости после того объема дел, с которым человек обычно справлялся, может быть знаком дефицита йода в организме.



Читайте также: Названы лучшие народные средства для здоровья почек



Помимо усталости после физнагрузки может ощущаться общая слабость. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем – от его количества зависит состояние щитовидной железы и гормональный баланс в организме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Суточная потребность организма в йоде, по нормам ВОЗ, составляет 100-200 мкг, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего йода – 200 мкг – необходимо беременным и кормящим женщинам. При беременности йододефицит становится особенно опасным, он чреват выкидышами, возникновением умственных дефектов у будущего ребенка.Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга. Его дефицит приводит к болезни щитовидки и серьезным дефектам, возникающим как следствие сбоев в щитовидной железе.Как же понять, что организму недостаточно йода? Врачи назвали несколько признаков, которые помогают это определить.При дефиците йода часто наблюдаются сухость и зуд кожи, кроме того, - сильное выпадение волос.Из-за нехватки йода в организме замедляются процессы метаболизма, что тормозит и сжигание телом калорий, способствуя появлению лишнего веса. Прибавка в весе в этом случае может случиться, даже если человек сидит на диете.Еще один признак возможного дефицита йода. Поскольку он ведет к снижению скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.По словам врачей, нарушения в работе щитовидной железы влияют на снижение активности желудка и толстой кишки.Чувство сильной усталости после того объема дел, с которым человек обычно справлялся, может быть знаком дефицита йода в организме.Помимо усталости после физнагрузки может ощущаться общая слабость.





Загрузка...