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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как понять, что в организме не хватает йода

Медики рассказали, как понять, что в организме не хватает йода Этот химический элемент важен для функционирования организма.

Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем – от его количества зависит состояние щитовидной железы и гормональный баланс в организме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Суточная потребность организма в йоде, по нормам ВОЗ, составляет 100-200 мкг, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего йода – 200 мкг – необходимо беременным и кормящим женщинам. При беременности йододефицит становится особенно опасным, он чреват выкидышами, возникновением умственных дефектов у будущего ребенка.

Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга. Его дефицит приводит к болезни щитовидки и серьезным дефектам, возникающим как следствие сбоев в щитовидной железе.

Как же понять, что организму недостаточно йода? Врачи назвали несколько признаков, которые помогают это определить.

Проблемы с кожей и волосами

При дефиците йода часто наблюдаются сухость и зуд кожи, кроме того, - сильное выпадение волос.

Внезапная прибавка в весе

Из-за нехватки йода в организме замедляются процессы метаболизма, что тормозит и сжигание телом калорий, способствуя появлению лишнего веса. Прибавка в весе в этом случае может случиться, даже если человек сидит на диете.

Склонность постоянно мерзнуть

Еще один признак возможного дефицита йода. Поскольку он ведет к снижению скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.

Частые запоры

По словам врачей, нарушения в работе щитовидной железы влияют на снижение активности желудка и толстой кишки.

Хроническая усталость

Чувство сильной усталости после того объема дел, с которым человек обычно справлялся, может быть знаком дефицита йода в организме.

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Помимо усталости после физнагрузки может ощущаться общая слабость.
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 Теги: йод, дефицит

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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