Раздел: Медицина
Диетологи объяснили, почему не стоит пропускать завтрак
От утреннего приема пищи лучше не отказываться.
Ученые из области диетологии и правильного питания провели исследование и выяснили, что пропуская завтрак, тем самым повышаете риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В исследовании принимали участие 6550 человек в возрасте от 40 до 75 лет. Само исследование проводилось в период с 1988 по 1994 год.
В результате ученые выяснили, что люди, которые в течение долгого времени сознательно отказывались от завтрака, гораздо чаще были склонны к ожирению, повышению уровня холестерина и кровяного давления, а также диабета второго типа и метаболического синдрома.
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Исследователи заявили, что отказ от завтрака не всегда приводит к таким тяжелым последствиям. Ученые не учитывали состава потребляемой на завтрак еды, а только принимали во внимание сам факт ее применения утром.
Ученые из области диетологии и правильного питания провели исследование и выяснили, что пропуская завтрак, тем самым повышаете риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В исследовании принимали участие 6550 человек в возрасте от 40 до 75 лет. Само исследование проводилось в период с 1988 по 1994 год.
В результате ученые выяснили, что люди, которые в течение долгого времени сознательно отказывались от завтрака, гораздо чаще были склонны к ожирению, повышению уровня холестерина и кровяного давления, а также диабета второго типа и метаболического синдрома.
Читайте также: Медики рассказали, как понять, что в организме не хватает йода
Исследователи заявили, что отказ от завтрака не всегда приводит к таким тяжелым последствиям. Ученые не учитывали состава потребляемой на завтрак еды, а только принимали во внимание сам факт ее применения утром.
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