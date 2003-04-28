Раздел: Медицина
Развенчаны популярные мифы о пользе диетических напитков
Некоторые люди выбирают диетические напитки, так как считают, что они более полезны, чем высококалорийные. На самом деле диетические напитки быстрее приводят к ожирению.
Исследователи изучили рацион питания более семи тысяч детей в США и выяснили, что потребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
То есть, дети, употребляющие диетическую колу, пытаются компенсировать недополученные калории из других источников, в частности, добавляя больше сахара в другие продукты.
Ученые подсчитали, что потребление напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в среднем в день получали на 312 килокалорий больше.
Для тех же, кто потреблял диетические напитки, этот показатель был выше – 450 килокалорий.
Диетические напитки заставляют людей чувствовать себя более голодными и это побуждает их съесть и выпить больше.
А вот дети, которые пили обычную чистую воду, потребляли меньше калорий.
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Эксперты предупреждают, что развитие ожирения в раннем возрасте в перспективе повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Исследователи изучили рацион питания более семи тысяч детей в США и выяснили, что потребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
То есть, дети, употребляющие диетическую колу, пытаются компенсировать недополученные калории из других источников, в частности, добавляя больше сахара в другие продукты.
Ученые подсчитали, что потребление напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в среднем в день получали на 312 килокалорий больше.
Для тех же, кто потреблял диетические напитки, этот показатель был выше – 450 килокалорий.
Диетические напитки заставляют людей чувствовать себя более голодными и это побуждает их съесть и выпить больше.
А вот дети, которые пили обычную чистую воду, потребляли меньше калорий.
Читайте также: Комаровский рассказал, с какого возраста дети должны спать на подушке
Эксперты предупреждают, что развитие ожирения в раннем возрасте в перспективе повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
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