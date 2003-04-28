Раздел: Медицина
Супрун развенчала популярные мифы об алкоголе
Уляна Супрун рассказала о вреде алкоголя для здоровья человека и развеяла несколько популярных мифов о его "позитивных" свойствах и побочных эффектах.
И.о. главы Минздрава Украины опубликовала научно обоснованные факты на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Одним из самых известных утверждений является то, что якобы алкоголь спасает от депрессии. Супрун заявила, что на самом деле это не так. Трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развить депрессию - 70% и 80% соответственно. В то время, как люди, пьют бокал вина каждый день, самые низкие шансы.
"Но люди часто не пьют вынужденно: из хронические болезни или нехватки денег, поэтому могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а через свою жизненную ситуацию и недостаток общения с друзьями в кабаке. Важно различать причины и последствия", - написала она.
Еще один популярный миф - что нужно просто "уметь пить". Безопасной дозы алкоголя не существует, отметила и.о.главы Минздрава.
Как бы мы ни старались пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы.
"Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения. Кроме этого, алкоголь ухудшает поглощение витаминов кишечником", - объяснила она.
Также Супрун призвала не сочетать кофе и алкоголь. В случае похмелья кофе помогает не всем. С другой стороны, кофеин помогает преодолеть абстинентный синдром, то есть если человек пил и вдруг решил завязать. Кроме этого, кофе существенно снижает риск рака печени, особенно у людей, переболевших гепатитом С и злоупотребляют алкоголем, но если они уже не пьют.
Также она указала на то, что мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному.
У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозгу существенные увеличены участки, отвечающие за удовольствие и поощрения поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больше выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин.
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Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин. Также ученые считают, что мозг женщин более уязвим к повреждению алкоголем", - говорится в сообщении.
И.о. главы Минздрава Украины опубликовала научно обоснованные факты на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Одним из самых известных утверждений является то, что якобы алкоголь спасает от депрессии. Супрун заявила, что на самом деле это не так. Трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развить депрессию - 70% и 80% соответственно. В то время, как люди, пьют бокал вина каждый день, самые низкие шансы.
"Но люди часто не пьют вынужденно: из хронические болезни или нехватки денег, поэтому могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а через свою жизненную ситуацию и недостаток общения с друзьями в кабаке. Важно различать причины и последствия", - написала она.
Еще один популярный миф - что нужно просто "уметь пить". Безопасной дозы алкоголя не существует, отметила и.о.главы Минздрава.
Как бы мы ни старались пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы.
"Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения. Кроме этого, алкоголь ухудшает поглощение витаминов кишечником", - объяснила она.
Также Супрун призвала не сочетать кофе и алкоголь. В случае похмелья кофе помогает не всем. С другой стороны, кофеин помогает преодолеть абстинентный синдром, то есть если человек пил и вдруг решил завязать. Кроме этого, кофе существенно снижает риск рака печени, особенно у людей, переболевших гепатитом С и злоупотребляют алкоголем, но если они уже не пьют.
Также она указала на то, что мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному.
У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозгу существенные увеличены участки, отвечающие за удовольствие и поощрения поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больше выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин.
Читайте также: Медики объяснили, как определить недостаток йода в организме
Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин. Также ученые считают, что мозг женщин более уязвим к повреждению алкоголем", - говорится в сообщении.
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