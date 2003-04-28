Раздел: Медицина
Медики призвали отказаться от перекусов по ночам
Выяснилось, что привычка есть по ночам может делать кожу особенно уязвимой перед риском повреждения. В частности, повышается ее склонность к раку и старению.
Согласно данным исследования, проведенного учеными из Юго-западного медицинского центра при Университете Техаса, употребление еды в ночное время пагубно сказывается на состоянии кожи – она становится в большей мере подверженной разрушительному влиянию ультрафиолета и склонной к ускоренному старению и развитию рака. Доводы исследователей были опубликованы в журнале Cell Reports, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Авторы проекта экспериментировали с мышами. Грызунам давали еду в дневное время. Если учесть, что мыши – ночные животные, кормление днем для них равноценно приему пищи людьми по ночам. Эксперимент показал, что мыши, которые ели не в соответствии со своими естественными биоритмами, чаще оказывались склонными к повреждению кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей спектра В.
Объясняя реакцию кожи на употребление еды в неположенное время, ученые связали этот эффект с тем, что «фермент, который восстанавливает поврежденную от ультрафиолетовых лучей кожу - пигментная ксеродерма группы A - сдвинул свой цикл, чтобы быть менее активным в течение дня». По их словам, у животных, которых кормили в естественное для них время бодрствования, подобных изменений в поведении фермента не наблюдалось, и их кожа не оказывалась настолько беззащитной перед действием солнечных лучей.
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Специалисты в очередной раз призвали не злоупотреблять едой по ночам.
Согласно данным исследования, проведенного учеными из Юго-западного медицинского центра при Университете Техаса, употребление еды в ночное время пагубно сказывается на состоянии кожи – она становится в большей мере подверженной разрушительному влиянию ультрафиолета и склонной к ускоренному старению и развитию рака. Доводы исследователей были опубликованы в журнале Cell Reports, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Авторы проекта экспериментировали с мышами. Грызунам давали еду в дневное время. Если учесть, что мыши – ночные животные, кормление днем для них равноценно приему пищи людьми по ночам. Эксперимент показал, что мыши, которые ели не в соответствии со своими естественными биоритмами, чаще оказывались склонными к повреждению кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей спектра В.
Объясняя реакцию кожи на употребление еды в неположенное время, ученые связали этот эффект с тем, что «фермент, который восстанавливает поврежденную от ультрафиолетовых лучей кожу - пигментная ксеродерма группы A - сдвинул свой цикл, чтобы быть менее активным в течение дня». По их словам, у животных, которых кормили в естественное для них время бодрствования, подобных изменений в поведении фермента не наблюдалось, и их кожа не оказывалась настолько беззащитной перед действием солнечных лучей.
Читайте также: Назван напиток, способствующий развитию ожирения
Специалисты в очередной раз призвали не злоупотреблять едой по ночам.
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