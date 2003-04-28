Медики объяснили, кому лучше отказаться от употребления меда

Норма меда, как и другого подсластителя, должна составлять всего 30 граммов в день.



Замена сахара медом и другими подсластителями в кофе, чае и других продуктах не приносит пользы здоровью, сообщает



Исследователи объяснили это тем, что мед считают абсолютно здоровой сладостью и нередко добавляют его слишком много, сказано в докладе Action on Sugar. Кроме того, продукты с медом в результате содержат большое количество сахара.



Норма меда, как и другого подсластителя, составляет всего 30 граммов в день. При добавлении одной 7-граммовой ложки в напиток остается шесть граммов так называемого свободного сахара. Если такую же ложку обычного сахара положить в чай, то будет всего четыре грамма.



Свободный сахар - это моносахариды, к примеру, фруктоза, глюкоза и дисахариды - сахароза или обычный сахар, которые добавляются в еду и напитки, а также содержатся в фруктовых соках, сиропах и меде.



«Маркетинговые уловки приводят к тому, что потребители не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день», - заявила диетолог Кэтрин Дженнер.



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Она также отметила, что слишком большое количество калорий, которые поступают из сахаров способствует риску ожирения, диабета 2 степени, некоторых видов рака, заболеваний зубов и печени. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Замена сахара медом и другими подсластителями в кофе, чае и других продуктах не приносит пользы здоровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.rambler.ru Исследователи объяснили это тем, что мед считают абсолютно здоровой сладостью и нередко добавляют его слишком много, сказано в докладе Action on Sugar. Кроме того, продукты с медом в результате содержат большое количество сахара.Норма меда, как и другого подсластителя, составляет всего 30 граммов в день. При добавлении одной 7-граммовой ложки в напиток остается шесть граммов так называемого свободного сахара. Если такую же ложку обычного сахара положить в чай, то будет всего четыре грамма.Свободный сахар - это моносахариды, к примеру, фруктоза, глюкоза и дисахариды - сахароза или обычный сахар, которые добавляются в еду и напитки, а также содержатся в фруктовых соках, сиропах и меде.«Маркетинговые уловки приводят к тому, что потребители не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день», - заявила диетолог Кэтрин Дженнер.Она также отметила, что слишком большое количество калорий, которые поступают из сахаров способствует риску ожирения, диабета 2 степени, некоторых видов рака, заболеваний зубов и печени.





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