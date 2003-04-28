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Раздел: Медицина  
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Создан антибиотик для борьбы с раком

Создан антибиотик для борьбы с ракомСинтезированное вещество может не только лечить рак.

Ученым понадобилось три десятилетия для того, чтобы синтезировать в лаборатории вещество, способное эффективно уничтожать злокачественные клетки - кедарцидин. На его основе можно наладить массовый выпуск лекарственных препаратов против онкозаболеваний, сказано в статье на страницах журнала The Journal of Antibiotics.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Профессор Университета Линкольн Мартин Лир и профессор Университета Тохоку Масахиро Хирама смогли первыми синтезировать кедарцидин.

Они отметили, что целенаправленно шли к своей цели, поскольку обнаружили кедарцидин еще 30 лет назад в грунте на территории Индии.

Еще тогда ученые назвали его «противораковым антибиотиком» за способность уничтожать раковые клетки. Долгие годы это вещество безуспешно пытались синтезировать в лабораториях. Молекулярную структуру кедарцидина совсем недавно определили два профессора - из Великобритании и Японии.

Важность созданного препарата трудно переоценить, поскольку на его основе могут быть созданы разные противоопухолевые препараты и антибиотики.

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Результаты лабораторных исследований показали, что синтезированное вещество может не только лечить рак, но и справляться так называемыми супербактериями - то есть, с бактериями, устойчивыми ко всем известным сейчас антибиотикам.
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 Теги: антибиотик, рак

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