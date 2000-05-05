Медики назвали оптимальное количество мяса для употребления каждый день

От этого важного продукта не рекомендуют отказываться.



Эксперты здорового питания назвали количество мяса, которое можно съедать в сутки людям, чтобы не болеть, сообщает



Сотрудники из Университета Восточной Финляндии считают, что людям не стоит злоупотреблять мясом. Чересчур большое количество этого продукта вредит здоровью.



Диетологи советуют мужчинам не есть более 70 граммов мяса в сутки. Совсем отказываться от мясных продуктов нельзя, так как они содержат важный для организма животный белки. Понятно, что всё условно, если вы наедитесь шашлыка в выходные, ничего страшного не произойдет. Речь идёт о ежедневном питании. Женщинам достаточно и 50 граммов в сутки.



Чаще всего, возникают проблемы со здоровьем у представителей сильного пола, которые регулярно едят более 200 граммов мяса в сутки. Такие мужчины живут намного меньше. Поэтому медики советуют чувствовать меру, с каждым годом снижая потребления мяса, и следить за своим питанием в целом.



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"Есть мясо нужно всем людям, независимо от пола. Но мужчинам животный белок более важен для укрепления здоровья и мышц", – рассказал диетолог Юха Халла. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эксперты здорового питания назвали количество мяса, которое можно съедать в сутки людям, чтобы не болеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Сотрудники из Университета Восточной Финляндии считают, что людям не стоит злоупотреблять мясом. Чересчур большое количество этого продукта вредит здоровью.Диетологи советуют мужчинам не есть более 70 граммов мяса в сутки. Совсем отказываться от мясных продуктов нельзя, так как они содержат важный для организма животный белки. Понятно, что всё условно, если вы наедитесь шашлыка в выходные, ничего страшного не произойдет. Речь идёт о ежедневном питании. Женщинам достаточно и 50 граммов в сутки.Чаще всего, возникают проблемы со здоровьем у представителей сильного пола, которые регулярно едят более 200 граммов мяса в сутки. Такие мужчины живут намного меньше. Поэтому медики советуют чувствовать меру, с каждым годом снижая потребления мяса, и следить за своим питанием в целом."Есть мясо нужно всем людям, независимо от пола. Но мужчинам животный белок более важен для укрепления здоровья и мышц", – рассказал диетолог Юха Халла.





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