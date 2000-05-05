Раздел: Медицина
Эксперты дали неочевидный совет по нанесению солнцезащитного крема
Люди склонны игнорировать губы, уши и веки при нанесении крема.
В преддверии наступления жарких летних месяцев американские учёные провели исследование, в рамках которого выяснили, как люди используют увлажняющий крем для лица с высоким фактором защиты от Солнца (SPF). Это исследование особенно важно потому, что ежегодно в США диагностируются более 9500 случаев рака кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В эксперименте приняли участие 84 человека, которых подвергли ультрафиолетовому излучению. Все участники предварительно должны были нанести на лицо солнцезащитный крем. Процедуру повторили несколько раз. После этого учёные с помощью ультрафиолетовых камер проверили повреждения от Солнца, которые были на коже у подопытных. Оказалось, что 16 процентов участников вообще не покрывали кремом уязвимые места – уши, губы и веки.
Исследователи считают, что люди игнорируют данные области, поскольку в инструкции по использованию солнцезащитного крема по ним нет никаких конкретных указаний. Кроме того, многие люди испытывают дискомфорт от крема на веках или губах. Тем не менее, учёные настоятельно рекомендуют наносить крем на все открытые участки, поскольку в противном случае вы увеличиваете собственные шансы на развитие рака кожи.
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Также учёные напоминают, что мнение, будто ультрафиолетовые лучи опасны для вас только в солнечные дни, - это миф. На самом деле, даже в ненастный облачный день блокируется всего лишь около 20 процентов ультрафиолетовых лучей, а все остальные спокойно достигают вашей кожи.
В преддверии наступления жарких летних месяцев американские учёные провели исследование, в рамках которого выяснили, как люди используют увлажняющий крем для лица с высоким фактором защиты от Солнца (SPF). Это исследование особенно важно потому, что ежегодно в США диагностируются более 9500 случаев рака кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В эксперименте приняли участие 84 человека, которых подвергли ультрафиолетовому излучению. Все участники предварительно должны были нанести на лицо солнцезащитный крем. Процедуру повторили несколько раз. После этого учёные с помощью ультрафиолетовых камер проверили повреждения от Солнца, которые были на коже у подопытных. Оказалось, что 16 процентов участников вообще не покрывали кремом уязвимые места – уши, губы и веки.
Исследователи считают, что люди игнорируют данные области, поскольку в инструкции по использованию солнцезащитного крема по ним нет никаких конкретных указаний. Кроме того, многие люди испытывают дискомфорт от крема на веках или губах. Тем не менее, учёные настоятельно рекомендуют наносить крем на все открытые участки, поскольку в противном случае вы увеличиваете собственные шансы на развитие рака кожи.
Читайте также: Медики назвали оптимальное количество мяса для употребления каждый день
Также учёные напоминают, что мнение, будто ультрафиолетовые лучи опасны для вас только в солнечные дни, - это миф. На самом деле, даже в ненастный облачный день блокируется всего лишь около 20 процентов ультрафиолетовых лучей, а все остальные спокойно достигают вашей кожи.
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