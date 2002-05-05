Эти советы помогут нормализовать давление без таблеток в домашних условиях

Названы пять эффективных способов снижения давления.



Высокое давление часто сопровождает людей, которые живут в хроническом стрессе, а также имеют вредные привычки, нерегулярное и несбалансированное питание. Несмотря на это, уже мало кто удивляется, что гипертония бывает у молодых людей, сообщает



Чтобы снизить давление в домашних условиях, можно воспользоваться холодной водой. Для этого нужно пополоскать ноги примерно одну-две минуты в тазике с холодной водой. Делать это можно сидя на стуле, опустив ноги в таз с водой или стоя в нем. В качестве альтернативы можно подержать под холодной водой руки несколько минут (вода должна равномерно воздействовать на руки, начиная от ладоней и заканчивая предплечьями). В конце этой процедуры можно побрызгать на лицо холодной водой и приложить смоченную тряпку на солнечное сплетение.



Не менее эффективным народным средством является яблочный уксус, он прекрасно снижает давление не менее чем на двадцать пять – тридцать пять единиц. Намоченные в уксусе тряпки нужно прикладывать к голым стопам ног и оставлять на 15 минут.



Также довольно распространенным средством от давления является обычный чай с мятой или смесь из стакана минеральной воды, столовой ложки меда и сока половины лимона. Выпить воду нужно в один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение 20-30 минут.



Снизить высокое артериальное давление можно горячей ванночкой для рук. Температура воды должна быть около 45 градусов, время процедуры – 10 минут.



При резком скачке давления в первую очередь нужно расслабиться и попытаться задерживать дыхание на выдохе по 8-10 секунд в течение 3 минут. Этот прием способен очень быстро снизить давление на 30 пунктов.



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Если давление начинает повышаться, то можно выпить валерьянки и просто полежать. Но не стоит забывать о том, что частые скачки артериального давления могут перетечь в полноценную гипертонию, поэтому не стоит практиковать самолечение, а лучше своевременно обращаться за помощью к специалистам. Ведь именно по вине гипертонии у людей случаются инсульты и развивается ишемическая болезнь сердца. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Высокое давление часто сопровождает людей, которые живут в хроническом стрессе, а также имеют вредные привычки, нерегулярное и несбалансированное питание. Несмотря на это, уже мало кто удивляется, что гипертония бывает у молодых людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос Чтобы снизить давление в домашних условиях, можно воспользоваться холодной водой. Для этого нужно пополоскать ноги примерно одну-две минуты в тазике с холодной водой. Делать это можно сидя на стуле, опустив ноги в таз с водой или стоя в нем. В качестве альтернативы можно подержать под холодной водой руки несколько минут (вода должна равномерно воздействовать на руки, начиная от ладоней и заканчивая предплечьями). В конце этой процедуры можно побрызгать на лицо холодной водой и приложить смоченную тряпку на солнечное сплетение.Не менее эффективным народным средством является яблочный уксус, он прекрасно снижает давление не менее чем на двадцать пять – тридцать пять единиц. Намоченные в уксусе тряпки нужно прикладывать к голым стопам ног и оставлять на 15 минут.Также довольно распространенным средством от давления является обычный чай с мятой или смесь из стакана минеральной воды, столовой ложки меда и сока половины лимона. Выпить воду нужно в один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение 20-30 минут.Снизить высокое артериальное давление можно горячей ванночкой для рук. Температура воды должна быть около 45 градусов, время процедуры – 10 минут.При резком скачке давления в первую очередь нужно расслабиться и попытаться задерживать дыхание на выдохе по 8-10 секунд в течение 3 минут. Этот прием способен очень быстро снизить давление на 30 пунктов.Если давление начинает повышаться, то можно выпить валерьянки и просто полежать. Но не стоит забывать о том, что частые скачки артериального давления могут перетечь в полноценную гипертонию, поэтому не стоит практиковать самолечение, а лучше своевременно обращаться за помощью к специалистам. Ведь именно по вине гипертонии у людей случаются инсульты и развивается ишемическая болезнь сердца.





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