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Раздел: Медицина  
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Ученые выяснили, какую музыку полезно слушать в подавленном состоянии

Ученые выяснили, какую музыку полезно слушать в подавленном состоянии Результаты исследования получились довольно неожиданными.

Ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что грустная музыка помогает людям в подавленном состоянии почувствовать себя лучше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Исследователи пригласили поучаствовать в исследовании 76 студенток, у половины из них была диагностирована депрессия.

Участницам давали послушать классическую музыку. Среди веселых мелодий был, к примеру, «Инфернальный галоп» (канкан) Жака Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду».

А в депрессивном плейлисте звучало произведение, признанное самым печальным образцом классической музыки, - «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера.

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Испытуемые с депрессией не только предпочли грустную музыку, но и отметили, что она придает им сил.
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 Теги: депрессия, музыка

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