Раздел: Медицина
Ученые выяснили, какую музыку полезно слушать в подавленном состоянии
Результаты исследования получились довольно неожиданными.
Ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что грустная музыка помогает людям в подавленном состоянии почувствовать себя лучше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Исследователи пригласили поучаствовать в исследовании 76 студенток, у половины из них была диагностирована депрессия.
Участницам давали послушать классическую музыку. Среди веселых мелодий был, к примеру, «Инфернальный галоп» (канкан) Жака Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду».
А в депрессивном плейлисте звучало произведение, признанное самым печальным образцом классической музыки, - «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера.
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Испытуемые с депрессией не только предпочли грустную музыку, но и отметили, что она придает им сил.
Ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что грустная музыка помогает людям в подавленном состоянии почувствовать себя лучше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Исследователи пригласили поучаствовать в исследовании 76 студенток, у половины из них была диагностирована депрессия.
Участницам давали послушать классическую музыку. Среди веселых мелодий был, к примеру, «Инфернальный галоп» (канкан) Жака Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду».
А в депрессивном плейлисте звучало произведение, признанное самым печальным образцом классической музыки, - «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера.
Читайте также: Эти советы помогут нормализовать давление без таблеток в домашних условиях
Испытуемые с депрессией не только предпочли грустную музыку, но и отметили, что она придает им сил.
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