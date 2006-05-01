Раздел: Медицина
Медики развенчали очень популярный миф о похудении
Ученые порекомендовали исключить из диеты популярный продукт
Ученые из Великобритании развенчали очень популярный миф о похудении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Касается он довольно-таки вкусного продукта, который рекомендуют многие диетологи. Но специалисты оказались другого мнения и объяснили, почему этот продукт для похудения портит все диеты.
Британские ученые назвали одного из главных виновников лишнего веса. Им оказался популярный сахарозаменитель – мед. Дело в том, что мед, имеющий ярлык здорового супер-продукта, позиционируется диетологами как полноценная замена сахару без калорий. Однако врачи из ассоциации Action on Sugar так не думают.
По мнению исследователей, что мед, что сахар – с точки зрения набора веса значения не имеет. И мед является не продуктом для похудения, а провокатором ожирения. Доказать это было не трудно. Для этого ученые совершили закупку в ближайшем магазине, где взяли кленовый сироп, джем и мед. В итоге оказалось, что во всех этих сладких продуктах полно свободных сахаров. В частности, в меде содержится до 86% чистого сахара. А джемы и сиропы содержат до 88% чистейшего рафинированного сахара! Да это просто провокаторы ожирения. Стоит отметить, что опасность представляют и продукты, которые содержат мед. Например, диетические хлебцы.
Чистые сахара – это сахароза, глюкоза и фруктоза. Особенно фруктоза, которая почему-то стала продаваться в аптеках как сахарозаменитель для похудения. Ученые подчеркнули, что в чайной ложке меда содержится 6 граммов сахаров, а в самом сахар-песке – только 4 грамма. Выходит, что мед не только не помогает похудеть, но и вредит фигуре даже больше, чем сахар – главный виновник всех бед.
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Поэтому эксперты не рекомендуют увлекаться медом, и уж точно не уповать на него, когда вы на диете и хотите сладкого. Это не поможет, а только усугубит проблему.
Ученые из Великобритании развенчали очень популярный миф о похудении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Касается он довольно-таки вкусного продукта, который рекомендуют многие диетологи. Но специалисты оказались другого мнения и объяснили, почему этот продукт для похудения портит все диеты.
Британские ученые назвали одного из главных виновников лишнего веса. Им оказался популярный сахарозаменитель – мед. Дело в том, что мед, имеющий ярлык здорового супер-продукта, позиционируется диетологами как полноценная замена сахару без калорий. Однако врачи из ассоциации Action on Sugar так не думают.
По мнению исследователей, что мед, что сахар – с точки зрения набора веса значения не имеет. И мед является не продуктом для похудения, а провокатором ожирения. Доказать это было не трудно. Для этого ученые совершили закупку в ближайшем магазине, где взяли кленовый сироп, джем и мед. В итоге оказалось, что во всех этих сладких продуктах полно свободных сахаров. В частности, в меде содержится до 86% чистого сахара. А джемы и сиропы содержат до 88% чистейшего рафинированного сахара! Да это просто провокаторы ожирения. Стоит отметить, что опасность представляют и продукты, которые содержат мед. Например, диетические хлебцы.
Чистые сахара – это сахароза, глюкоза и фруктоза. Особенно фруктоза, которая почему-то стала продаваться в аптеках как сахарозаменитель для похудения. Ученые подчеркнули, что в чайной ложке меда содержится 6 граммов сахаров, а в самом сахар-песке – только 4 грамма. Выходит, что мед не только не помогает похудеть, но и вредит фигуре даже больше, чем сахар – главный виновник всех бед.
Читайте также: Диетологи развенчали мифы о похудении
Поэтому эксперты не рекомендуют увлекаться медом, и уж точно не уповать на него, когда вы на диете и хотите сладкого. Это не поможет, а только усугубит проблему.
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