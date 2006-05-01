Раздел: Медицина
Стало известно, почему одни любят пиво, а другие сладкие напитки
Почему мы так любим вкус кофе и пива
Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Исследователи из Северо-Западного университета США пытались найти причину феномена в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, пишет Northwestern.
Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к ряду проблем со здоровьем, а вот употребление алкогольных напитков может иметь летальный исход.
Генетики изучили данные состояния здоровья 336 тысяч человек.
Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейпфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали, сколько и как часто люди их употребляли.
Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием.
В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, который они хотели от них получить.
Некоторые люди предпочитают кофе и другие напитки, содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к притоку сил и состоянию эйфории.
Алкоголь же употребляют из-за успокаивающего эффекта, который вызывает этанол. С помощью подобных напитков они могут справиться со стрессами и проблемами в жизни. Участники эксперимента готовы их принимать даже в том случае, если вкус им не нравится.
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То есть, людям нравится пить кофе или алкоголь из-за эффекта от напитков.
Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Исследователи из Северо-Западного университета США пытались найти причину феномена в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, пишет Northwestern.
Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к ряду проблем со здоровьем, а вот употребление алкогольных напитков может иметь летальный исход.
Генетики изучили данные состояния здоровья 336 тысяч человек.
Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейпфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали, сколько и как часто люди их употребляли.
Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием.
В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, который они хотели от них получить.
Некоторые люди предпочитают кофе и другие напитки, содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к притоку сил и состоянию эйфории.
Алкоголь же употребляют из-за успокаивающего эффекта, который вызывает этанол. С помощью подобных напитков они могут справиться со стрессами и проблемами в жизни. Участники эксперимента готовы их принимать даже в том случае, если вкус им не нравится.
Читайте также: Стало известно, почему коты так любят чемоданы
То есть, людям нравится пить кофе или алкоголь из-за эффекта от напитков.
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