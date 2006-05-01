Стало известно, почему одни любят пиво, а другие сладкие напитки

Почему мы так любим вкус кофе и пива



Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки, пишет интернет-издание



Исследователи из Северо-Западного университета США пытались найти причину феномена в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, пишет Northwestern.



Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к ряду проблем со здоровьем, а вот употребление алкогольных напитков может иметь летальный исход.



Генетики изучили данные состояния здоровья 336 тысяч человек.



Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейпфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали, сколько и как часто люди их употребляли.



Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием.



В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, который они хотели от них получить.



Некоторые люди предпочитают кофе и другие напитки, содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к притоку сил и состоянию эйфории.



Алкоголь же употребляют из-за успокаивающего эффекта, который вызывает этанол. С помощью подобных напитков они могут справиться со стрессами и проблемами в жизни. Участники эксперимента готовы их принимать даже в том случае, если вкус им не нравится.



Читайте также: Стало известно, почему коты так любят чемоданы



То есть, людям нравится пить кофе или алкоголь из-за эффекта от напитков. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Исследователи из Северо-Западного университета США пытались найти причину феномена в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, пишет Northwestern.Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к ряду проблем со здоровьем, а вот употребление алкогольных напитков может иметь летальный исход.Генетики изучили данные состояния здоровья 336 тысяч человек.Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейпфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали, сколько и как часто люди их употребляли.Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием.В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, который они хотели от них получить.Некоторые люди предпочитают кофе и другие напитки, содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к притоку сил и состоянию эйфории.Алкоголь же употребляют из-за успокаивающего эффекта, который вызывает этанол. С помощью подобных напитков они могут справиться со стрессами и проблемами в жизни. Участники эксперимента готовы их принимать даже в том случае, если вкус им не нравится.То есть, людям нравится пить кофе или алкоголь из-за эффекта от напитков.





Загрузка...