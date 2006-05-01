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Медики назвали лучший способ бросить курить
Американские ученые отметили эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением.
Отмечается, что в исследовании приняли участие около шести тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, предлагая каждой из них разные методы избавления от вредной привычки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA
Одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.
Кроме того, некоторым участникам предложили финансовое вознаграждение. Тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.
Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.
Число бросивших курить «традиционными» способами составило от 0,5 до одного процента, в то время как заинтересованные участники справились с заданием в несколько раз лучше.
По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.
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Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Отмечается, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.
Отмечается, что в исследовании приняли участие около шести тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, предлагая каждой из них разные методы избавления от вредной привычки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA
Одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.
Кроме того, некоторым участникам предложили финансовое вознаграждение. Тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.
Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.
Число бросивших курить «традиционными» способами составило от 0,5 до одного процента, в то время как заинтересованные участники справились с заданием в несколько раз лучше.
По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.
Читайте также: Ученые назвали способы бросить курить для женщин
Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Отмечается, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.
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