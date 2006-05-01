Раздел: Медицина
Названы устаревшие средства, которыми все еще лечат
Анальгин имеет серьезные побочные эффекты.
Несмотря на массу прогрессивных методов лечения и современных препаратов, появившихся в последнее время, приверженцы консервативного подхода продолжают лечиться безнадежно устаревшими средствами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Сосудосуживающие капли от насморка
Врачи предпочитают не назначать без серьезной необходимости капли от насморка, лечебный эффект которых основан на сужении сосудов. Они вызывают привыкание и обладают множеством побочных эффектов. Вместо этого все чаще предлагают промывание спреями с морской водой или соляными растворами как более щадящий метод, а в более тяжелых случаях - капли с кортикостероидами.
Анальгин
Популярное обезболивающее средство запрещено во многих странах Европы. Анальгин имеет серьезные побочные эффекты, а значит его применение оправдано только в том случае, когда польза существенно превышает риск. Назначать такие средства может только врач.
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Банки
В недалеком советском прошлом без банок не обходились в большинстве случаев, когда нужно было лечить простуду. Банки строго противопоказаны тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или аутоимунные нарушения. Сейчас они используются только для массажа.
Несмотря на массу прогрессивных методов лечения и современных препаратов, появившихся в последнее время, приверженцы консервативного подхода продолжают лечиться безнадежно устаревшими средствами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Сосудосуживающие капли от насморка
Врачи предпочитают не назначать без серьезной необходимости капли от насморка, лечебный эффект которых основан на сужении сосудов. Они вызывают привыкание и обладают множеством побочных эффектов. Вместо этого все чаще предлагают промывание спреями с морской водой или соляными растворами как более щадящий метод, а в более тяжелых случаях - капли с кортикостероидами.
Анальгин
Популярное обезболивающее средство запрещено во многих странах Европы. Анальгин имеет серьезные побочные эффекты, а значит его применение оправдано только в том случае, когда польза существенно превышает риск. Назначать такие средства может только врач.
Читайте также: Австралиец погиб от укуса ядовитой змеи, спасая собаку
Банки
В недалеком советском прошлом без банок не обходились в большинстве случаев, когда нужно было лечить простуду. Банки строго противопоказаны тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или аутоимунные нарушения. Сейчас они используются только для массажа.
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