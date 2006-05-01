Раздел: Медицина
Анализ крови выявит синдром хронической усталости
Данный синдром, также известный под названием миалгический энцефаломиелит.
Многие врачи полагают, что этого расстройства вообще не существует. Но наличие анализа станет его официальным подтверждением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
До сих пор официальная наука выражает серьёзные сомнения в существовании синдрома хронической усталости. И вот теперь этому может быть положен конец. Ученые из Стэнфордского университета разработали анализ крови, который подтверждает или опровергает наличие данного синдрома. Только в США, по самым скромным подсчетам, от этого мистического заболевания страдает два миллиона человек. Они сталкиваются с необъяснимой усталостью, болью, проблемами со сном, а порой спутанностью сознания и головокружениями. Отметим, что все эти симптомы могут сопровождать и многие другие болезни, однако ни одно из них в ходе обследования обычно не подтверждается.
Именно поэтому существует распространённая среди многих врачей точка зрения о том, что синдром хронической усталости - это выдумка, существующая только в головах пациентов. Якобы люди сами внушают себе наличие этого синдрома и отказываются вести себя, как здоровые. И вот теперь ученые создали анализ крови, с помощью которого было с высокой степенью точности установлено наличие данного синдрома у группы из 40 человек. Часть из них имела официальный диагноз, часть была здорова. Анализ крови подтвердил наличие синдрома хронической усталости со стопроцентной точностью.
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Данный синдром, также известный под названием миалгический энцефаломиелит, уже длительное время озадачивает пациентов и врачей, поскольку неизвестно, ни что его вызывает, ни как его лечить. Существует предположение о том, что синдром взрывается специфической реакцией иммунной системы на стрессоры или внешние раздражители. Но точного ответа пока не получено. Новый анализ определяет степень реактивности крови, поскольку здоровые иммунные клетки менее раздражены. На сами клетки воздействуют в лаборатории с помощью обычной соли, искусственно вызывая стрессовую реакцию.
Многие врачи полагают, что этого расстройства вообще не существует. Но наличие анализа станет его официальным подтверждением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
До сих пор официальная наука выражает серьёзные сомнения в существовании синдрома хронической усталости. И вот теперь этому может быть положен конец. Ученые из Стэнфордского университета разработали анализ крови, который подтверждает или опровергает наличие данного синдрома. Только в США, по самым скромным подсчетам, от этого мистического заболевания страдает два миллиона человек. Они сталкиваются с необъяснимой усталостью, болью, проблемами со сном, а порой спутанностью сознания и головокружениями. Отметим, что все эти симптомы могут сопровождать и многие другие болезни, однако ни одно из них в ходе обследования обычно не подтверждается.
Именно поэтому существует распространённая среди многих врачей точка зрения о том, что синдром хронической усталости - это выдумка, существующая только в головах пациентов. Якобы люди сами внушают себе наличие этого синдрома и отказываются вести себя, как здоровые. И вот теперь ученые создали анализ крови, с помощью которого было с высокой степенью точности установлено наличие данного синдрома у группы из 40 человек. Часть из них имела официальный диагноз, часть была здорова. Анализ крови подтвердил наличие синдрома хронической усталости со стопроцентной точностью.
Читайте также: Названа неожиданная причина хронической усталости
Данный синдром, также известный под названием миалгический энцефаломиелит, уже длительное время озадачивает пациентов и врачей, поскольку неизвестно, ни что его вызывает, ни как его лечить. Существует предположение о том, что синдром взрывается специфической реакцией иммунной системы на стрессоры или внешние раздражители. Но точного ответа пока не получено. Новый анализ определяет степень реактивности крови, поскольку здоровые иммунные клетки менее раздражены. На сами клетки воздействуют в лаборатории с помощью обычной соли, искусственно вызывая стрессовую реакцию.
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