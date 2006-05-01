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Раздел: Медицина  
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Назван продукт, спасающий от ожирения

Назван продукт, спасающий от ожиренияПроведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением.

Японские ученые заметили связь между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.

Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) проанализировали рацион питания и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным. Десятикратное уменьшение потребления этого злака коррелировало с излишним весом.

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.

Ученые предположили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Также к достоинствам риса отнесли малое количество жира и незначительно повышение сахара в крови после употребления этого продукта. Тем не менее диетологи напомнили, что люди, употребляющие слишком много риса, подвержены риску развития метаболического синдрома и диабета.

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В релизе ученых подчеркивается, что проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением, вопрос требует дополнительного изучения.
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 Теги: продукт, ожирение

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