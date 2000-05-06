Раздел: Медицина
Названы оптимальные способы сохранения здоровья ногтей
Для ногтей очень важен правильный уход.
Все мы знаем, что возраст женщины в первую очередь выдает кожа на руках. Точно также любые проблемы со здоровьем или неправильный образ жизни выдают ногти. Красивые, здоровые и ухоженные ногти смотрятся очень опрятно, стильно и модно. Только вот не у каждой женщины они отличаются здоровым видом. Казалось бы, и ухаживаешь за ними регулярно, и маникюр делаешь, а им все не подходит. Оказывается, не только в этом все дело, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
Здоровье ногтей зависит от целого комплекса внутренних и внешних факторов. К примеру, от работы, которой вы занимаетесь. Если у вас сидячая работа на компьютере, то это одно дело, а если вы постоянно перемещаетесь из офиса на улицу, в разном транспорте и так целый день, то это совсем другое дело. Но это внешний фактор, а внутренние факторы – это то, как вы заботитесь о себе, что едите, какой образ жизни ведете.
Начнем с того, что для здоровья ногтей необходимо два элемента: витамин А и кальций. Нехватка любой из этих составляющих сразу отражается как минимум на ногтях (хотя, к примеру, недостаток кальция можно определить и по состоянию зубов). Кальций и витамин А придают ногтям здоровый цвет и, что самое главное, этот цвет подкрепляется высокой прочностью. Соответственно если кальция или витамина А в организме слишком мало, то и ногти будут ломкими, и естественного цвета от них не дождешься.
Конечно, можно минералы и витамины принимать напрямую в виде препаратов. Однако мы прекрасно знаем, что с усвояемостью кальция и витаминов не так все просто. Можно кушать сколько угодно витаминов, но в организме ничего не будет оставаться. Поэтому стабильным и полезным путем обеспечения организма необходимыми ему веществами в нужных дозах, является здоровое питание.
От того, что в вашем рационе появятся в достаточном количестве фрукты и овощи выиграют не только ногти, но и весь организма. Благодаря здоровому питанию вы почувствуете себя лучше и здоровее, и вы сразу это увидите по своим пальцам на руках и ногах.
Не будем забывать и о том, что кальций является строительным элементом для ногтей. Но какое строительство может проходить без воды. Поэтому еще один совет, который мы можем вам дать, это пить больше жидкости. По большей части наш организм состоит из жидкости, поэтому если ее не будет хватать, то ни о здоровой коже, ни о здоровых ногтях можно будет и не мечтать.
Следующим пунктом идут вредные привычки. Потому их и назвали вредными, что они вредят нашему организму. И у алкоголя, и у сигарет есть возможность негативно влиять практически на любой орган: печень, сердце, легкие – список можно продолжать. А ногти, как мы уже говорили, являются зеркалом здоровья. Так что вредные привычки будут сразу отражаться на ногтях. Вспомните, как выглядят ногти у тех, что частенько выпивает или курит сигарету за сигаретой. Хотите такие же ногти? Мы уверены, что нет, поэтому ради своего здоровья лучше не злоупотреблять вредными привычками, а еще лучше от них отказаться.
Кстати о вредных привычках. Привычка грызть ногти тоже входит в их число. Причем такое действие оказывает вред не только для ногтей, но и для всего организма. За день ногти соприкасаются со многими поверхностями, которые до этого трогали другие люди. В результате под ногтями накапливаются грязь, бактерии и разные инфекции. Если вы начнете грызть ногти, то откроете прямую дорогу всем этим микробам и вирусам в свою пищеварительную систему, а тогда не избежать заражения будет сложно. Да и сами по себе обгрызенные ногти выглядят крайне ужасно. Причем только вам одной будет казаться, что этого никто не замечает – это видят все.
Читайте также: Врачи назвали возможные причины боли в груди
И последнее. Любите свои ногти и регулярно ухаживайте за ними, и тогда они ответят вам красотой и здоровьем.
Все мы знаем, что возраст женщины в первую очередь выдает кожа на руках. Точно также любые проблемы со здоровьем или неправильный образ жизни выдают ногти. Красивые, здоровые и ухоженные ногти смотрятся очень опрятно, стильно и модно. Только вот не у каждой женщины они отличаются здоровым видом. Казалось бы, и ухаживаешь за ними регулярно, и маникюр делаешь, а им все не подходит. Оказывается, не только в этом все дело, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
Здоровье ногтей зависит от целого комплекса внутренних и внешних факторов. К примеру, от работы, которой вы занимаетесь. Если у вас сидячая работа на компьютере, то это одно дело, а если вы постоянно перемещаетесь из офиса на улицу, в разном транспорте и так целый день, то это совсем другое дело. Но это внешний фактор, а внутренние факторы – это то, как вы заботитесь о себе, что едите, какой образ жизни ведете.
Начнем с того, что для здоровья ногтей необходимо два элемента: витамин А и кальций. Нехватка любой из этих составляющих сразу отражается как минимум на ногтях (хотя, к примеру, недостаток кальция можно определить и по состоянию зубов). Кальций и витамин А придают ногтям здоровый цвет и, что самое главное, этот цвет подкрепляется высокой прочностью. Соответственно если кальция или витамина А в организме слишком мало, то и ногти будут ломкими, и естественного цвета от них не дождешься.
Конечно, можно минералы и витамины принимать напрямую в виде препаратов. Однако мы прекрасно знаем, что с усвояемостью кальция и витаминов не так все просто. Можно кушать сколько угодно витаминов, но в организме ничего не будет оставаться. Поэтому стабильным и полезным путем обеспечения организма необходимыми ему веществами в нужных дозах, является здоровое питание.
От того, что в вашем рационе появятся в достаточном количестве фрукты и овощи выиграют не только ногти, но и весь организма. Благодаря здоровому питанию вы почувствуете себя лучше и здоровее, и вы сразу это увидите по своим пальцам на руках и ногах.
Не будем забывать и о том, что кальций является строительным элементом для ногтей. Но какое строительство может проходить без воды. Поэтому еще один совет, который мы можем вам дать, это пить больше жидкости. По большей части наш организм состоит из жидкости, поэтому если ее не будет хватать, то ни о здоровой коже, ни о здоровых ногтях можно будет и не мечтать.
Следующим пунктом идут вредные привычки. Потому их и назвали вредными, что они вредят нашему организму. И у алкоголя, и у сигарет есть возможность негативно влиять практически на любой орган: печень, сердце, легкие – список можно продолжать. А ногти, как мы уже говорили, являются зеркалом здоровья. Так что вредные привычки будут сразу отражаться на ногтях. Вспомните, как выглядят ногти у тех, что частенько выпивает или курит сигарету за сигаретой. Хотите такие же ногти? Мы уверены, что нет, поэтому ради своего здоровья лучше не злоупотреблять вредными привычками, а еще лучше от них отказаться.
Кстати о вредных привычках. Привычка грызть ногти тоже входит в их число. Причем такое действие оказывает вред не только для ногтей, но и для всего организма. За день ногти соприкасаются со многими поверхностями, которые до этого трогали другие люди. В результате под ногтями накапливаются грязь, бактерии и разные инфекции. Если вы начнете грызть ногти, то откроете прямую дорогу всем этим микробам и вирусам в свою пищеварительную систему, а тогда не избежать заражения будет сложно. Да и сами по себе обгрызенные ногти выглядят крайне ужасно. Причем только вам одной будет казаться, что этого никто не замечает – это видят все.
Читайте также: Врачи назвали возможные причины боли в груди
И последнее. Любите свои ногти и регулярно ухаживайте за ними, и тогда они ответят вам красотой и здоровьем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
190
0
Оставьте свой комментарий