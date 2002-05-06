Раздел: Медицина
Названы продукты, ускоряющие метаболизм
Сжигание жира при употреблении такой пищи происходит быстрее.
В преддверии лета тема похудения является мегаактуальной для многих людей, и как нельзя кстати, врачи-диетологи поделились советом о том, что можно довольно быстро сбросить лишние килограммы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Специалисты назвали идеальное блюдо, которое является максимально полезным для всех желающих расстаться с излишками жира.
Оказывается, мощный удар по жировым отложениям наносит рагу из брокколи. Это блюдо не только помогает сжигать килограммы, но и нормализует обмен веществ.
Понятно, что главным ингредиентом чудо-блюда является капуста брокколи. Этот овощ очень полезен для всего организма. Брокколи нормализует уровень сахара в крови, защищает клетки организма от повреждения ДНК, иными словами, предотвращает возникновение онкологии.
Рагу, в основе которого капуста брокколи, убивает чувство голода, позволяя долго ощущать чувство сытости. Дело в том, что волокна этого овоща крайне медленно перевариваются, заставляя желудок работать. Это свойство брокколи помогает быстро худеть, избегая переедания.
Читайте также: Онколог объяснил, как распознать рак легких на ранней стадии
Однако медики предупреждают, что эта капуста может иметь противопоказания, поэтому прежде требуется консультация врача.
В преддверии лета тема похудения является мегаактуальной для многих людей, и как нельзя кстати, врачи-диетологи поделились советом о том, что можно довольно быстро сбросить лишние килограммы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Специалисты назвали идеальное блюдо, которое является максимально полезным для всех желающих расстаться с излишками жира.
Оказывается, мощный удар по жировым отложениям наносит рагу из брокколи. Это блюдо не только помогает сжигать килограммы, но и нормализует обмен веществ.
Понятно, что главным ингредиентом чудо-блюда является капуста брокколи. Этот овощ очень полезен для всего организма. Брокколи нормализует уровень сахара в крови, защищает клетки организма от повреждения ДНК, иными словами, предотвращает возникновение онкологии.
Рагу, в основе которого капуста брокколи, убивает чувство голода, позволяя долго ощущать чувство сытости. Дело в том, что волокна этого овоща крайне медленно перевариваются, заставляя желудок работать. Это свойство брокколи помогает быстро худеть, избегая переедания.
Читайте также: Онколог объяснил, как распознать рак легких на ранней стадии
Однако медики предупреждают, что эта капуста может иметь противопоказания, поэтому прежде требуется консультация врача.
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