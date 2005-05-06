Раздел: Медицина
Ученые выяснили, в чем заключается опасность потери обоняния
Этот признак может свидетельствовать о серьезных нарушениях.
Учёные провели масштабное исследование и установили, потеря обоняния у стариков является опасным признаком. Данный симптом сигнализирует о возможной преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные сделали свой вывод, основываясь на результатах, полученных во время наблюдения за большой группой пожилых людей на протяжении 13 лет.
Сотрудники Университета штата Мичиган привлекли к своей научной работе 2 300 человек в возрасте от 70 до 79 лет. Все люди прошли тест на опознание 12 основных запахов. После этого специалисты следили за участниками эксперимента, фиксируя их состояние здоровья.
За прошедшее десятилетие скончалось 1 200 участников, что позволило составить статистическую картину. Как оказалось, люди, имеющие проблемы с обонянием, чаще других умирали. Риск смерти в таком случае возрастал на 46%.
Научные работники отметили, особенно выраженный отрицательный результата зафиксирован у испытуемых, при первом тесте не жаловавшихся на здоровье, а лишь не сумевших назвать запахи. Люди с таким результатом наиболее подвержены риску смерти с показателем в 62%.
Читайте также: Названы продукты, ускоряющие метаболизм
При этом учёные смогли установить, что в 23% случаев кончина человека связана с развитием деменции, но связь плохого обоняния с остальными случаями пока неизвестна.
Учёные провели масштабное исследование и установили, потеря обоняния у стариков является опасным признаком. Данный симптом сигнализирует о возможной преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные сделали свой вывод, основываясь на результатах, полученных во время наблюдения за большой группой пожилых людей на протяжении 13 лет.
Сотрудники Университета штата Мичиган привлекли к своей научной работе 2 300 человек в возрасте от 70 до 79 лет. Все люди прошли тест на опознание 12 основных запахов. После этого специалисты следили за участниками эксперимента, фиксируя их состояние здоровья.
За прошедшее десятилетие скончалось 1 200 участников, что позволило составить статистическую картину. Как оказалось, люди, имеющие проблемы с обонянием, чаще других умирали. Риск смерти в таком случае возрастал на 46%.
Научные работники отметили, особенно выраженный отрицательный результата зафиксирован у испытуемых, при первом тесте не жаловавшихся на здоровье, а лишь не сумевших назвать запахи. Люди с таким результатом наиболее подвержены риску смерти с показателем в 62%.
Читайте также: Названы продукты, ускоряющие метаболизм
При этом учёные смогли установить, что в 23% случаев кончина человека связана с развитием деменции, но связь плохого обоняния с остальными случаями пока неизвестна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
398
0
Оставьте свой комментарий