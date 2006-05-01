Раздел: Медицина
Комаровский рассказал о популярном жаропонижающем средстве
Доктор Комаровский раскрыл всю правду о популярном жаропонижающем средстве.
Безрецептурные лекарственные препараты выпускают сотни фармацевтических фирм, и препарат каждой фирмы имеет свое торговое название, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Рассмотрим для примера самый распространенный детский лекарственный препарат - парацетамол. Само слово «парацетамол» - это международное название действующего вещества. Некая фирма возьмет вещество (парацетамол) и превратит его в готовое лекарство в конкретной лекарственной форме (сиропе, растворе, свече, таблетке), после чего даст продукту свое торговое название. И таких названий может быть несколько десятков.
В частности, парацетамол может продаваться под такими торговыми названиями: - Адол, Акамол-Тева, Альдолор, Аминадол, Апап, Ацетаминофен, Ацетомай, Апап, Биндард, Вольпан, Дайнафед, Далерон, Дафалган, Деминофен, Доло, Доломол, Инфулган, Ифимол, Калпол, Коладол, Ксумапар, Лекадол, Лупоцет, Медипирин, Мексален, Милистан, Напа, Опрадол, Пайремол, Памол, Панадол, Парален, Парамакс, Парамол, Парацет, Пасемол, Пацимол, Перфалган, Пиарон, Пиранол, Пиримол, Проходол, Рапидол, Санидол, Сифенол, Стримол, Тайленол, Флютабс, Цефекон Д, Эффералган (список далеко не полный).
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Но рядом с каждым торговым обязательно будет написано международное название активного вещества - Paracetamol.
Безрецептурные лекарственные препараты выпускают сотни фармацевтических фирм, и препарат каждой фирмы имеет свое торговое название, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Рассмотрим для примера самый распространенный детский лекарственный препарат - парацетамол. Само слово «парацетамол» - это международное название действующего вещества. Некая фирма возьмет вещество (парацетамол) и превратит его в готовое лекарство в конкретной лекарственной форме (сиропе, растворе, свече, таблетке), после чего даст продукту свое торговое название. И таких названий может быть несколько десятков.
В частности, парацетамол может продаваться под такими торговыми названиями: - Адол, Акамол-Тева, Альдолор, Аминадол, Апап, Ацетаминофен, Ацетомай, Апап, Биндард, Вольпан, Дайнафед, Далерон, Дафалган, Деминофен, Доло, Доломол, Инфулган, Ифимол, Калпол, Коладол, Ксумапар, Лекадол, Лупоцет, Медипирин, Мексален, Милистан, Напа, Опрадол, Пайремол, Памол, Панадол, Парален, Парамакс, Парамол, Парацет, Пасемол, Пацимол, Перфалган, Пиарон, Пиранол, Пиримол, Проходол, Рапидол, Санидол, Сифенол, Стримол, Тайленол, Флютабс, Цефекон Д, Эффералган (список далеко не полный).
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Но рядом с каждым торговым обязательно будет написано международное название активного вещества - Paracetamol.
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