Раздел: Медицина
Названы полезные напитки, избавляющие от простуды
Медики рекомендуют при первых признаках простуды употреблять больше жидкости. Это нужно для того, чтобы избавиться от токсинов.
1. Теплое молоко с минеральной водой
Специалисты советуют пить этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусок сливочного масла. Теплое молоко с минеральной водой облегчает боли в горле и способствует отхождению мокроты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
2. Напиток из шиповника
Специалисты советуют при первых признаках простуды пить напиток из шиповника. Последняя содержит большое количество витамина C. Этот напиток имеет желчегонное и мочегонное эффект.
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3. Компот из сухофруктов
Сушеные фруктов сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины. содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.
1. Теплое молоко с минеральной водой
Специалисты советуют пить этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусок сливочного масла. Теплое молоко с минеральной водой облегчает боли в горле и способствует отхождению мокроты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
2. Напиток из шиповника
Специалисты советуют при первых признаках простуды пить напиток из шиповника. Последняя содержит большое количество витамина C. Этот напиток имеет желчегонное и мочегонное эффект.
Читайте также: Комаровский рассказал о популярном жаропонижающем средстве
3. Компот из сухофруктов
Сушеные фруктов сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины. содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.
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