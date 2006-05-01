Раздел: Медицина
Названа еще одна опасность пассивного курения
Пассивное курение повышает риск развития гипертонии, опасны даже небольшие дозы сигаретного дыма.
Об этом говорится в исследовании ученых из южнокорейского Университета Сонгюнгван в Сеуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на doctor.rambler.ru.
В эксперименте участвовали более 130 тысяч некурящих. Однако некоторые из них иногда подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.
Оказалось, что пассивное курение повышало риск развития гипертонии в среднем на 13%. Если оно продолжалось 10 и больше лет - на 17%.
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Отмечается, что каждый пятый некурящий регулярно становится пассивным курильщиком. По мнению авторов исследования, нужно ввести более строгие запреты на курение и предоставить дополнительную помощь курильщикам, чтобы они избавились от вредной привычки.
Об этом говорится в исследовании ученых из южнокорейского Университета Сонгюнгван в Сеуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на doctor.rambler.ru.
В эксперименте участвовали более 130 тысяч некурящих. Однако некоторые из них иногда подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.
Оказалось, что пассивное курение повышало риск развития гипертонии в среднем на 13%. Если оно продолжалось 10 и больше лет - на 17%.
Читайте также: Диетологи объяснили, как правильно хранить хлеб
Отмечается, что каждый пятый некурящий регулярно становится пассивным курильщиком. По мнению авторов исследования, нужно ввести более строгие запреты на курение и предоставить дополнительную помощь курильщикам, чтобы они избавились от вредной привычки.
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