Раздел: Медицина
Развенчан популярный миф о лечении весенней аллергии
Сезонная аллергия уже готова испортить вам настроение? Наверняка, вы устали от лекарств и решили попробовать что-то натуральное. Например, мед.
Существует мнение, что мед, полученный в той местности, где живет аллергик, поможет выработать устойчивость к аллергенам. На самом деле, нет никаких свежих исследований, которые бы подтвердили эту теорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Специалисты отмечают: на самом деле мед не содержит особой воздушно-капельной пыльцы, вызывающей сезонную аллергию. Поэтому, употребляя сладкий продукт, мы не получаем те самые аллергены, к которым так хотелось бы «приучить» свой организм.
Зато есть средства, которые действительно работают.
Во-первых, посоветуйтесь с доктором, который знает о ваших симптомах и может дать рекомендации относительно лекарств в соответствии с вашей историей болезни.
Скорее всего, врач назначит антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость, и интраназальные стероидные спреи. Принимать лекарства нужно за несколько недель до начала сезона аллергии.
Ограничьте время, которое вы проводите на открытом воздухе. Снимайте с себя одежду сразу после возвращения с улицы и надевайте новые вещи. Обязательно принимайте перед сном душ.
Изменить реакцию на весенние проявления природы можно с помощью иммунотерапии, в ходе которой тело подвергается воздействию большого количества аллергена. В результате вырабатывается устойчивость организма к сезонным аллергическим «атакам».
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Аллергическая иммунотерапия – одна из самых эффективных возможностей изменить реакцию организма на аллергены, поскольку она обычно помогает 80% пациентов. Учтите: этот метод требует времени и немалых усилий. Конечно, кушать мед было бы удобнее и дешевле, однако он, увы, не даст никакого эффекта.
Существует мнение, что мед, полученный в той местности, где живет аллергик, поможет выработать устойчивость к аллергенам. На самом деле, нет никаких свежих исследований, которые бы подтвердили эту теорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Специалисты отмечают: на самом деле мед не содержит особой воздушно-капельной пыльцы, вызывающей сезонную аллергию. Поэтому, употребляя сладкий продукт, мы не получаем те самые аллергены, к которым так хотелось бы «приучить» свой организм.
Зато есть средства, которые действительно работают.
Во-первых, посоветуйтесь с доктором, который знает о ваших симптомах и может дать рекомендации относительно лекарств в соответствии с вашей историей болезни.
Скорее всего, врач назначит антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость, и интраназальные стероидные спреи. Принимать лекарства нужно за несколько недель до начала сезона аллергии.
Ограничьте время, которое вы проводите на открытом воздухе. Снимайте с себя одежду сразу после возвращения с улицы и надевайте новые вещи. Обязательно принимайте перед сном душ.
Изменить реакцию на весенние проявления природы можно с помощью иммунотерапии, в ходе которой тело подвергается воздействию большого количества аллергена. В результате вырабатывается устойчивость организма к сезонным аллергическим «атакам».
Читайте также: Названы продукты, снижающие риск развития рака простаты
Аллергическая иммунотерапия – одна из самых эффективных возможностей изменить реакцию организма на аллергены, поскольку она обычно помогает 80% пациентов. Учтите: этот метод требует времени и немалых усилий. Конечно, кушать мед было бы удобнее и дешевле, однако он, увы, не даст никакого эффекта.
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