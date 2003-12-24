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Раздел: Мир  
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Техасский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего мальчика

Техасский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего мальчика Инцидент произошел во время перестрелки с преступником

Полицейские в американском штате Техас накануне католического Рождества случайно застрелили шестилетнего мальчика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок.
По информации местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь.

Правоохранители застрелили его, однако одна из пуль пробила стену фургона и задела ребенка, который умер по дороге в больницу.

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Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы, ведется расследование.
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 Теги: Техас, полицейский, сочельник

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Сегодня, 04:22 » Автор: Наталья Кошелева
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