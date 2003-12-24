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Техасский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего мальчика
Инцидент произошел во время перестрелки с преступником
Полицейские в американском штате Техас накануне католического Рождества случайно застрелили шестилетнего мальчика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок.
По информации местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь.
Правоохранители застрелили его, однако одна из пуль пробила стену фургона и задела ребенка, который умер по дороге в больницу.
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Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы, ведется расследование.
Полицейские в американском штате Техас накануне католического Рождества случайно застрелили шестилетнего мальчика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок.
По информации местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь.
Правоохранители застрелили его, однако одна из пуль пробила стену фургона и задела ребенка, который умер по дороге в больницу.
Читайте также: В США полицейский убил подростка
Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы, ведется расследование.
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