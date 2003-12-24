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Раздел: Мир  
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ИГИЛ пригрозил миру терактами

ИГИЛ пригрозил миру терактамиПод угрозой и Москва.

Африканское отделение боевиков "Исламского государства", базирующееся в Сомали, опубликовало ролик, в котором призывает своих сторонников сплотиться и атаковать всех (в т.ч. мирных граждан), кто сражается с ИГ, всеми возможными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Основное внимание ИГИЛ уделяет тому, что в дни новогодних праздников проходят массовые мероприятия, которые лучше всего подходят для террористических атак при помощи автомобильных таранов и нападений с ножами и другими.

Один из террористов пообещал, что скоро они придут в Вашингтон, Москву, Китай и Европу.

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В ролике использованы кадры с Папой Римским Франциском и другими католическими священнослужителями, поверх голов которых джихадисты рисуют перекрестия прицелов.

ИГИЛ пригрозил миру терактами
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 Теги: ИГИЛ, теракты

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Сегодня, 03:10 » Автор: Анна Мартынова
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