Раздел: Мир
ИГИЛ пригрозил миру терактами
Под угрозой и Москва.
Африканское отделение боевиков "Исламского государства", базирующееся в Сомали, опубликовало ролик, в котором призывает своих сторонников сплотиться и атаковать всех (в т.ч. мирных граждан), кто сражается с ИГ, всеми возможными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Основное внимание ИГИЛ уделяет тому, что в дни новогодних праздников проходят массовые мероприятия, которые лучше всего подходят для террористических атак при помощи автомобильных таранов и нападений с ножами и другими.
Один из террористов пообещал, что скоро они придут в Вашингтон, Москву, Китай и Европу.
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В ролике использованы кадры с Папой Римским Франциском и другими католическими священнослужителями, поверх голов которых джихадисты рисуют перекрестия прицелов.
Африканское отделение боевиков "Исламского государства", базирующееся в Сомали, опубликовало ролик, в котором призывает своих сторонников сплотиться и атаковать всех (в т.ч. мирных граждан), кто сражается с ИГ, всеми возможными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Основное внимание ИГИЛ уделяет тому, что в дни новогодних праздников проходят массовые мероприятия, которые лучше всего подходят для террористических атак при помощи автомобильных таранов и нападений с ножами и другими.
Один из террористов пообещал, что скоро они придут в Вашингтон, Москву, Китай и Европу.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
В ролике использованы кадры с Папой Римским Франциском и другими католическими священнослужителями, поверх голов которых джихадисты рисуют перекрестия прицелов.
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