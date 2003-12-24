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Раздел: Мир  
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Самолеты коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене, есть жертвы

Самолеты коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене, есть жертвыВозглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция разбомбила рынок в в городе Таиз на юго-западе Йемена.

В результате авиаудара погибли 15 человек, еще 59 получили ранения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Слово і Діло.

По данным представителя Минздрава Йемена, среди жертв есть гражданские и повстанцы-хуситы. В то же время представители повстанцев хуситов сообщили, что все жертвы - гражданские, среди убитых - женщины и дети.

В провинции и городе Таиз с 2015 года продолжаются ожесточенные бои между повстанцами-хуситами и правительственными силами, которых поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

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Напомним, что в Йемене с начала декабря в результате авиаударов, нанесенных самолетами коалиции под руководством Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.
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 Теги: Йемен, коалиция, жертвы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Наталья Кошелева
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