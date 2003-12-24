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Самолеты коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене, есть жертвы

Самолеты коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене, есть жертвы

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Число погибших в Йемене от авиаудара достигло 140 человек В ООН сообщили, что в Йемене не менее 140 участников похоронной процессии в городе Сана погибли при авиаударе, который совершила коалиция Саудовской Аравии.

Из-за авиаудара в Йемене погибло 9 человек В результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции в Йемене погибли девять человек.