Раздел: Мир
Самолеты коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене, есть жертвы
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция разбомбила рынок в в городе Таиз на юго-западе Йемена.
В результате авиаудара погибли 15 человек, еще 59 получили ранения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Слово і Діло.
По данным представителя Минздрава Йемена, среди жертв есть гражданские и повстанцы-хуситы. В то же время представители повстанцев хуситов сообщили, что все жертвы - гражданские, среди убитых - женщины и дети.
В провинции и городе Таиз с 2015 года продолжаются ожесточенные бои между повстанцами-хуситами и правительственными силами, которых поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.
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Напомним, что в Йемене с начала декабря в результате авиаударов, нанесенных самолетами коалиции под руководством Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.
В результате авиаудара погибли 15 человек, еще 59 получили ранения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Слово і Діло.
По данным представителя Минздрава Йемена, среди жертв есть гражданские и повстанцы-хуситы. В то же время представители повстанцев хуситов сообщили, что все жертвы - гражданские, среди убитых - женщины и дети.
В провинции и городе Таиз с 2015 года продолжаются ожесточенные бои между повстанцами-хуситами и правительственными силами, которых поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.
Читайте также: Кровавый авиаудар в Йемене: около 40 погибших
Напомним, что в Йемене с начала декабря в результате авиаударов, нанесенных самолетами коалиции под руководством Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.
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